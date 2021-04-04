الوحدات يتخطى الجزيرة بثنائية ويتوج بكأس السوبر الأردني

تُوج نادي الوحدات ببطولة كأس السوبر الأردني، للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بعد فوزه على الجزيرة بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على استاد عمان.

وتقدم أحمد زريق للوحدات في الشوط الأول، واللاعب فادي عوض مع نهاية الشوط الثاني.

يذكر أن الوحدات يلعب كأس السوبر بعد أن تُوج بلقب الدوري الأردني في الموسم الماضي، أما الجزيرة فشارك بصفته الوصيف، بعد إلغاء بطولة الكأس بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وحقق الوحدات لقب السوبر 13 مرة سابقة، بخلاف فوز اليوم، آخرها العام 2018، وهو ثاني الأندية تتويجًا باللقب بعد الفيصلي الذي حقق البطولة 17 مرة.

وفاز الجزيرة باللقب مرة وحيدة العام 1985.