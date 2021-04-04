رياضة

الوحدات يتخطى الجزيرة بثنائية ويتوج بكأس السوبر الأردني
تاريخ النشر: 04 أبريل 2021 17:18 GMT
تاريخ التحديث: 04 أبريل 2021 18:25 GMT

الوحدات يتخطى الجزيرة بثنائية ويتوج بكأس السوبر الأردني

تُوج نادي الوحدات ببطولة كأس السوبر الأردني، للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بعد فوزه على الجزيرة بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على استاد عمان. وتقدم أحمد

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

تُوج نادي الوحدات ببطولة كأس السوبر الأردني، للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بعد فوزه على الجزيرة بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على استاد عمان.

وتقدم أحمد زريق للوحدات في الشوط الأول، واللاعب فادي عوض مع نهاية الشوط الثاني.

يذكر أن الوحدات يلعب كأس السوبر بعد أن تُوج بلقب الدوري الأردني في الموسم الماضي، أما الجزيرة فشارك بصفته الوصيف، بعد إلغاء بطولة الكأس بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وحقق الوحدات لقب السوبر 13 مرة سابقة، بخلاف فوز اليوم، آخرها العام 2018، وهو ثاني الأندية تتويجًا باللقب بعد الفيصلي الذي حقق البطولة 17 مرة.

وفاز الجزيرة باللقب مرة وحيدة العام 1985.

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