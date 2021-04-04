كل ما تريد معرفته عن مباراة الوحدات ضد الجزيرة في كأس السوبر الأردني

يتابع عشاق الكرة الأردنية المواجهة المرتقبة بين فريق الوحدات ومنافسه الجزيرة، اليوم الأحد، على لقب كأس السوبر المحلي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الوحدات ضد الجزيرة في كأس السوبر الأردني:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (عمان) الدولي في الساعة السادسة، مساء اليوم الأحد، بتوقيت الأردن دون حضور جماهيري بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتذاع المباراة عبر قناة الرياضية الأردنية.

🏆 كأس السوبر الأردني

الوحدات 🆚 الجزيرة

🏟 ستاد عمان الدولي#ALWEHDAT_SC pic.twitter.com/vIECM2kMWV — AL WEHDAT SC (@sc_wehdat) March 31, 2021

ماذا يقول التاريخ؟

تبادل الفريقان الفوز في بطولة الدوري الأردني خلال الموسم الماضي وبالنتيجة ذاتها 1-0، ويتقابل الفريقان للمرة الثانية على صعيد بطولة كأس السوبر بعد اللقاء الذي أقيم يوم الـ17 من أغسطس 2018 وفاز الوحدات بنتيجة 2-1.

وحقق الوحدات لقب السوبر 13 مرة سابقة آخرها عام 2018 وهو ثاني الأندية تتويجا باللقب بعد الفيصلي الذي حقق البطولة 17 مرة.

وفاز الجزيرة باللقب مرة وحيدة عام 1985.

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أسلحة الوحدات

يدخل الوحدات المباراة باحثا عن لقب جديد مع مديره الفني عبد الله أبوزمع من أجل تحقيق بطولة كأس السوبر ومصالحة جماهيره بعد ضياع بطولة كأس الدرع على يد الجليل بركلات الترجيح.

وتبدو صفوف الوحدات مكتملة من أجل تحقيق لقب السوبر الأردني، ويغيب عن صفوف الفريق المدافع محمد الدميري للإصابة.

ويعول المدرب أبوزمع على تشكيلته، التي تضم الحارس أحمد عبد الستار وأمامه رباعي خط الدفاع طارق خطاب ويزن العرب وأحمد إلياس وفراس شلباية.

ويقود خط الوسط رجائي عايد وأحمد سمير أو صالح راتب، وإبراهيم الجوابري واللبناني أحمد زريق مع مواطنه سوني سعد مع المهاجم السنغالي عبد العزيز نداي.

وقال علاء إبراهيم، لاعب الوحدات الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الوحدات عاش موسما جيدا وحقق لقب الدوري وكان قريبا من تحقيق كأس الدرع.

وأوضح أن بطولة السوبر شرفية بشكل كبير ولكنها مهمة في انطلاق الموسم وتعطي الفريق دوافع كبيرة لتقديم موسم مميز، وهو الأمر الذي يجعل لقاء الجزيرة صعبا مؤكدا أن كل فريق لديه طموح التتويج.

وأبدى إبراهيم ثقته في الثنائي نداي وزريق في هجوم الوحدات، مؤكدا أنه يتابع أداءهما ويعلم تماما قدرات اللاعبين لتحقيق الفوز.

أوراق الجزيرة

يسعى الجزيرة لعبور الظروف الصعبة التي يعاني منها في الفترة الأخيرة والأزمة المالية بجانب غياب الحارسين وليد عصام وقيس العباسي لإصابتهما بفيروس كورونا، وغياب عبد الله العطار للإصابة العضلية.

ويعول المدرب أمجد أبوطعيمة، المدير الفني للجزيرة، على تشكيلة تضم الحارس الصاعد معتز عليان وأمامه رباعي خط الدفاع محمد الباشا وجبر خطاب ونور الدين موافي وعمر قنديل.

ويقود خط الوسط نور الروابدة وإبراهيم سعادة وأحمد عبد الحليم وعامر أبوجاموس مع الثنائي الهجومي حمزة الصيفي وعلي علوان.

وأشار علاء إبراهيم إلى أن ظروف الجزيرة -بالفعل- صعبة؛ بدليل غياب الحارس وليد عصام مع رحيل الحارس نور بني عطية، مؤكدا أن كل هذه الظروف الصعبة لا تجعل المباراة سهلة للوحدات؛ لأن مباريات البطولة -مثل السوبر ونهائي الكؤوس- تكون متكافئة.

وأوضح أن هناك عناصر صاحبة طموح في صفوف الجزيرة مع المدرب أبوطعيمة وربما يكون الجزيرة صاحب مفاجأة في لقاء السوبر.