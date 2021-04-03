رياضة

إحالة مجلس إدارة نادٍ كويتي إلى النيابة العامة بتهمة التزوير
تاريخ النشر: 03 أبريل 2021 14:02 GMT
تاريخ التحديث: 03 أبريل 2021 15:15 GMT

إحالة مجلس إدارة نادٍ كويتي إلى النيابة العامة بتهمة التزوير

قالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، إنها أحالت مجلس إدارة نادٍ رياضي إلى النيابة العامة؛ بتهمة جريمة التزوير في محررات رسمية. (نزاهة) تحيل مجلس إدارة نادي

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

قالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، إنها أحالت مجلس إدارة نادٍ رياضي إلى النيابة العامة؛ بتهمة جريمة التزوير في محررات رسمية.

وأشارت نزاهة إلى أن التزوير في محررات رسمية يعد جريمة مؤثمة بالمادة 257 من قانون الجزاء.

وأكدت الهيئة الكويتية عزمها على مواصلة الجهود في مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه.

ولم تذكر (نزاهة) في بيانها اسم النادي، لكن مشجع النادي العربي أبوحسين بدر الفرحان تحدث عن الأمر عبر تغريدة على تويتر.

وغرد المشجع العرباوي: ”تكتب بعض الصحف عن خبر إحالة نادي النيابة، وأنا أقول خل عندكم مصداقية واكتب نادي العربي بمجلسه الحالي ضد الهيئة وبعض من يسمي نفسه عرباوي ولا يتمنى نحقق الدوري ومستوى الفريق يتطور إلى النيابة“.

وتابع: ”المجلس الحالي هو من تقدم بطلب الإحالة، وأنا مع المجلس الحالي ما دام مستوى الفرق متطور“.

وقضية النادي العربي هي تزوير طلب عقد جمعية عمومية من قبل 3 أعضاء مجلس إدارة كانت قد أسقطت عضويتهم.

وكانت ‏محكمة الجنايات الكويتية، قد أصدرت في الـ8 من مارس الماضي، حكما بإدانة رئيس ناد كويتي وأمين سره سنة مع الشغل، وكفالة 1000 دينار؛ ما يوازي (3.300 دولار)، لوقف النفاذ، عن تهمة التزوير بمحضر أحد اجتماعات النادي.

وقالت تقارير كويتية، إن هذا النادي كان الجهراء.

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