إحالة مجلس إدارة نادٍ كويتي إلى النيابة العامة بتهمة التزوير

قالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، إنها أحالت مجلس إدارة نادٍ رياضي إلى النيابة العامة؛ بتهمة جريمة التزوير في محررات رسمية.

(نزاهة) تحيل مجلس إدارة نادي رياضي إلى النيابة العامة بتهمة جريمة التزوير في محررات رسمية المؤثمة بالمادة 257 من قانون الجزاء، وتؤكد عزمها مواصلة الجهود في مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه #من_أجل_الكويت#نزاهة_الكويت#لنكن_وطن_النزاهة — هيئة مكافحة الفساد (@NAZAHA_GOV_KW) April 3, 2021

وأشارت نزاهة إلى أن التزوير في محررات رسمية يعد جريمة مؤثمة بالمادة 257 من قانون الجزاء.

وأكدت الهيئة الكويتية عزمها على مواصلة الجهود في مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه.

ولم تذكر (نزاهة) في بيانها اسم النادي، لكن مشجع النادي العربي أبوحسين بدر الفرحان تحدث عن الأمر عبر تغريدة على تويتر.

تكتب بعض الصحف عن خبر احالة نادي النيابه وانا اقول خل عندكم مصداقية واكتب نادي العربي بمجلسه الحالي ضد الهيئة وبعض من يسمي نفسه عرباوي ولا يتمني نحقق الدوري ومستوي الفريق يتطور الي النيابه المجلس الحالي هو من تقدم بطلب الاحالة وانا مع المجلس الحالي مادام مستوي الفرق متطور — ابوحسين بدر الفرحان (@bader01882354) April 3, 2021

وغرد المشجع العرباوي: ”تكتب بعض الصحف عن خبر إحالة نادي النيابة، وأنا أقول خل عندكم مصداقية واكتب نادي العربي بمجلسه الحالي ضد الهيئة وبعض من يسمي نفسه عرباوي ولا يتمنى نحقق الدوري ومستوى الفريق يتطور إلى النيابة“.

وتابع: ”المجلس الحالي هو من تقدم بطلب الإحالة، وأنا مع المجلس الحالي ما دام مستوى الفرق متطور“.

وقضية النادي العربي هي تزوير طلب عقد جمعية عمومية من قبل 3 أعضاء مجلس إدارة كانت قد أسقطت عضويتهم.

وكانت ‏محكمة الجنايات الكويتية، قد أصدرت في الـ8 من مارس الماضي، حكما بإدانة رئيس ناد كويتي وأمين سره سنة مع الشغل، وكفالة 1000 دينار؛ ما يوازي (3.300 دولار)، لوقف النفاذ، عن تهمة التزوير بمحضر أحد اجتماعات النادي.

وقالت تقارير كويتية، إن هذا النادي كان الجهراء.