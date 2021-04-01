رسميا: إلغاء الدوري العماني للموسم الحالي 2020/2021

قرر الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا، إلغاء دوري المحترفين للموسم الحالي 2020/2021.

وقال الاتحاد العماني لكرة القدم في بيان: إنه عقد اجتماعا لمجلس إدارته برئاسة سالم الوهيبي، وأكد من خلاله على أن سلامة جميع الرياضيين المشاركين في أنشطته للموس الرياضي 2020/2021، وإلغاء دوري عمانتل (دوري المحترفين)، ودوري الدرجة الأولى، ودوري كرة القدم النسائي للصالات.

📃 مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم يقرر إلغاء دوري عمانتل – دوري الدرجة الأولى – دوري كرة القدم النسائي للصالات للموسم الرياضي الحالي. pic.twitter.com/3zmD88YMYL — OFA – Official Page (@OmanFA) April 1, 2021

وأوضح الاتحاد العماني، أنه بحث إمكانية تأجيل النشاطات، لكن لأن ذلك سيؤثر على روزنامة الموسم المقبل وعلى المشاركات الخارجية للمنتخبات والأندية الخارجية، تقرر إلغاء الموسم الحالي.

وأقيمت 10 جولات من الدوري العماني، حيث يتصدر ظفار جدول الترتيب، وقد حصد 26 نقطة، ويتبعه السيب برصيد 22 نقطة.

ونال ظفار لقب كأس السلطان بعد فوزه 5/1 على السويق الشهر الماضي.