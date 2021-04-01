رياضة

رسميا: إلغاء الدوري العماني للموسم...
تاريخ النشر: 01 أبريل 2021 12:01 GMT
تاريخ التحديث: 01 أبريل 2021 13:10 GMT

رسميا: إلغاء الدوري العماني للموسم الحالي 2020/2021

أقيمت 10 جولات من الدوري العماني، حيث يتصدر ظفار جدول الترتيب وقد حصد 26 نقطة، ويتبعه السيب برصيد 22 نقطة.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

قرر الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا، إلغاء دوري المحترفين للموسم الحالي 2020/2021.

وقال الاتحاد العماني لكرة القدم في بيان: إنه عقد اجتماعا لمجلس إدارته برئاسة سالم الوهيبي، وأكد من خلاله على أن سلامة جميع الرياضيين المشاركين في أنشطته للموس الرياضي 2020/2021، وإلغاء دوري عمانتل (دوري المحترفين)، ودوري الدرجة الأولى، ودوري كرة القدم النسائي للصالات.

وأوضح الاتحاد العماني، أنه بحث إمكانية تأجيل النشاطات، لكن لأن ذلك سيؤثر على روزنامة الموسم المقبل وعلى المشاركات الخارجية للمنتخبات والأندية الخارجية، تقرر إلغاء الموسم الحالي.

وأقيمت 10 جولات من الدوري العماني، حيث يتصدر ظفار جدول الترتيب، وقد حصد 26 نقطة، ويتبعه السيب برصيد 22 نقطة.

ونال ظفار لقب كأس السلطان بعد فوزه 5/1 على السويق الشهر الماضي.

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