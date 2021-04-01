ينتظر أسرته منذ 6 أشهر.. مدرب منتخب الكويت يناشد السلطات إنهاء معاناته

ناشد أندريس كاراسكو، المدير الفني لمنتخب الكويت، السلطات الكويتية السماح بدخول أسرته إلى الكويت، إذ ينتظرهم من 6 أشهر.

وتفرض السلطات الكويتية إجراءات صارمة لدخول البلاد بسبب كورونا.

I’ve read lately the news for the arrival of a professional player and a coach to Kuwait. Happy to see that there is a possibility for our families after 6 months waiting for a real decision. I hope the authorities can see the humanitarian side of our request. — Andres Carrasco (@andrescc1978) March 31, 2021

وقال المدير الفني لمنتخب الكويت عبر تويتر :“لقد قرأت أخيرا نبأ وصول لاعب محترف ومدرب إلى الكويت. يسعدني أن أرى أن هناك إمكانية لدخول أسرتي بعد 6 أشهر في انتظار قرار حقيقي. آمل أن ترى السلطات الجانب الإنساني لطلبي.

وتم تعيين كاراسكو مديرا فنيا لمنتخب الكويت في الـ26 من أكتوبر الماضي، إذ فشل منذ ذلك التاريخ في إدخال أسرته للكويت.

عبدالعزيز عطية: اناشد وزير الاعلام والشباب عبدالرحمن المطيري أن ينهي معاناة مدرب منتخب #الكويت كاراسكو ويساهم بادخال عائلته للبلاد.#الديربي@andrescc1978 @AbAlghanaim pic.twitter.com/OwkoDMbkye — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) March 31, 2021

وتفاعل الإعلامي الكويتي عبدالعزيز العطية مع تغريدة كاراسكو، وطالب وزير الإعلام والشباب عبدالرحمن المطيري بإنهاء معاناة مدرب الأزرق وإدخال عائلته إلى البلاد.

كانت السلطات الكويتية سمحت بدخول محترف نادي القادسية النيجيري سولومون ومدرب اللياقة البدنية للنادي كارو قادمين من مطار إسطنبول، بحسب بيان النادي.

وشهدت الأيام الماضية أزمة كبيرة في الأوساط الرياضية الكويتية بعد حجر لاعبي منتخبي الكويت الأول والأولمبي في مطار الكويت وإجبارهم على الخضوع لمسحات لتأكيد خلوهم من فيروس كورونا قبل السماح بدخولهم.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح انتهاء الأزمة مع استمرار الحجر المنزلي للاعبين والأجهزة الفنية لمدة 4 أيام.

وأصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم قرارا بتأجيل استحقاقاتها المحلية على خلفية خضوع اللاعبين لحجر صحي.