ينتظر أسرته منذ 6 أشهر.. مدرب منتخب الكويت يناشد السلطات إنهاء معاناته

ناشد أندريس كاراسكو، المدير الفني لمنتخب الكويت، السلطات الكويتية السماح بدخول أسرته إلى الكويت، إذ ينتظرهم من 6 أشهر.

وتفرض السلطات الكويتية إجراءات صارمة لدخول البلاد بسبب كورونا.

I’ve read lately the news for the arrival of a professional player and a coach to Kuwait. Happy to see that there is a possibility for our families after 6 months waiting for a real decision. I hope the authorities can see the humanitarian side of our request.

— Andres Carrasco (@andrescc1978) March 31, 2021