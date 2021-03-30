منتخب موريتانيا يسقط أفريقيا الوسطى ويتأهل رسميا إلى نهائيات أمم أفريقيا

تأهل منتخب موريتانيا إلى نهائيات النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا إثر فوزه على مضيفه أفريقيا الوسطى بهدف نظيف على ملعب الأخير، بالجولة الختامية للتصفيات، اليوم الثلاثاء.

وتأهل منتخب موريتانيا للنهائيات للمرة الثانية في تاريخه، وهي الثانية على التوالي بعدما لعب نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة في مصر 2019 وخرج من الدور الأول.

وجاء هدف موريتانيا الوحيد في الدقيقة 45 من عمر المباراة، بواسطة نجمه أبو بكر كامارا.

🇲🇷 موريتانيا تحجز تذكرة التأهل الثانية في المجموعة الخامسة 🔝 المرابطون إلى كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية على التوالي ✅#TotalAFCONQ2021 | @ffrim_AR pic.twitter.com/p07DMkx9nW — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 30, 2021

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وجاء منتخب موريتانيا في المركز الثاني بمجموعته برصيد 9 نقاط خلف المنتخب المغربي الذي تأهل بالصدارة.

وستشهد النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية حدثا فريدا بمشاركة 7 منتخبات عربية دفعة واحدة، حيث تأهل سابقا منتخبا مصر والجزائر حامل اللقب، وتونس والمغرب والسودان، وجزر القمر لأول مرة في تاريخها.

وكان الرقم القياسي السابق قد سجل في نهائيات أمم أفريقيا الأخيرة في مصر بتواجد 5 منتخبات عربية، هي مصر والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا.

https://www.facebook.com/289297627830014/videos/3545906135519048