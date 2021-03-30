رياضة

منتخب موريتانيا يسقط أفريقيا الوسطى...
تاريخ النشر: 30 مارس 2021 15:08 GMT
تاريخ التحديث: 30 مارس 2021 16:50 GMT

منتخب موريتانيا يسقط أفريقيا الوسطى ويتأهل رسميا إلى نهائيات أمم أفريقيا

تأهل منتخب موريتانيا إلى نهائيات النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا إثر فوزه على مضيفه أفريقيا الوسطى بهدف نظيف على ملعب الأخير، بالجولة الختامية للتصفيات، اليوم

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المصدر: فريق التحرير ونورالدين ميفراني - إرم نيوز

تأهل منتخب موريتانيا إلى نهائيات النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا إثر فوزه على مضيفه أفريقيا الوسطى بهدف نظيف على ملعب الأخير، بالجولة الختامية للتصفيات، اليوم الثلاثاء.

وتأهل منتخب موريتانيا للنهائيات للمرة الثانية في تاريخه، وهي الثانية على التوالي بعدما لعب نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة في مصر 2019 وخرج من الدور الأول.

وجاء هدف موريتانيا الوحيد في الدقيقة 45 من عمر المباراة، بواسطة نجمه أبو بكر كامارا.

https://www.facebook.com/ffrim/videos/356223959063398

 

وجاء منتخب موريتانيا في المركز الثاني بمجموعته برصيد 9 نقاط خلف المنتخب المغربي الذي تأهل بالصدارة.

وستشهد النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية حدثا فريدا بمشاركة 7 منتخبات عربية دفعة واحدة، حيث تأهل سابقا منتخبا مصر والجزائر حامل اللقب، وتونس والمغرب والسودان، وجزر القمر لأول مرة في تاريخها.

وكان الرقم القياسي السابق قد سجل في نهائيات أمم أفريقيا الأخيرة في مصر بتواجد 5 منتخبات عربية، هي مصر والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا.

https://www.facebook.com/289297627830014/videos/3545906135519048

 

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