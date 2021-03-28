رياضة

منتخب الدنمارك ينضم إلى النرويج وأل...
تاريخ النشر: 28 مارس 2021 19:42 GMT
تاريخ التحديث: 28 مارس 2021 22:45 GMT

منتخب الدنمارك ينضم إلى النرويج وألمانيا وهولندا بالاحتجاج ضد قطر (صورة)‎

منتخب الدنمارك عزز بدايته القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه الكاسح 8-0 على منتخب مولدوفا.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

انضم منتخب الدنمارك إلى النرويج، وهولندا، وألمانيا، في دعم حقوق الإنسان، ومناصرة عمال ملاعب كأس العالم في قطر.

وتضامن لاعبو المنتخب الدنماركي مع عمال ملاعب كأس العالم قطر 2022، قبل مباراة الفريق أمام مولدوفا في تصفيات مونديال قطر 2022، اليوم الأحد، وذلك من خلال ارتداء قمصان طُبعت عليها عبارة:“كرة القدم تدعم التغيير“.

وقال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان إن قمصان فريقه ستُعرض للبيع، والأموال ستمنح للعمال في قطر.

 

وبدأت النرويج، تسليط الضوء على موقف حقوق الإنسان في قطر، في مباراتها الأولى من التصفيات، الأربعاء الماضي، وكررت نفس الأمر، أمس السبت.

وتُوفي حوالي 6500 عامل خلال عمليات بناء ملاعب كأس العالم في قطر، وهو ما أدى لاحتجاجات لدى عدة منظمات عالمية تهتم بحقوق العمال، ومطالبات في أوروبا بمقاطعة كأس العالم في قطر.

وسارت ألمانيا على نفس الخطى، الخميس الماضي، وارتدى لاعبو المنتخب الهولندي قمصانًا عليها نفس الرسالة، قبل مباراتها أمام لاتفيا، أمس السبت.

 

ووفقًا لصحيفة ”الغارديان“ البريطانية، لقي آلاف العمال المهاجرين حتفهم في قطر منذ أن منحها السويسري سيب بلاتر التذكرة الذهبية المعتمدة من الفيفا باستضافة المونديال، وقالت إن أكثر من 6500 عامل آسيوي مهاجر لقوا حتفهم في قطر منذ فوزها بحق الاستضافة في العام 2010 وحتى العام الماضي.

وقالت شبكة ESPN العالمية في منشور مع تصاعد الاحتجاجات ضد قطر:”توفي 6500 عامل مهاجر في حوادث مرتبطة بالعمل منذ أن فازت قطر بحق استضافة كأس العالم في العام 2010، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة ذا جارديان، وإذا التزمت الصمت لمدة دقيقة عن كل شخص فقد حياته، سيتم لعب البطولة بأكملها في صمت“. ‎

وفي أول رد فعل على هذه الخطوات أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ أنه لن يتخذ أي عقوبات فيما يخص الواقعتين اللتين تمتا بالفعل.

وقال الفيفا في بيان رسمي:”نؤمن بحرية التعبير والدور الذي تلعبه كرة القدم ضمن قوى الخير، ونؤكد أنه لا توجد إجراءات انضباطية من الفيفا تخص القضية“.

 

يذكر أن المنتخب الدنماركي لكرة القدم، عزز بدايته القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بفوزه الكاسح 8-0 على منتخب مولدوفا، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات.

وعزز المنتخب الدنماركي صدارته للمجموعة رافعًا رصيده إلى 6 نقاط، وتجمد رصيد منتخب مولدوفا عند نقطة واحدة من مباراتين.

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