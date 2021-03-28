السودان تهزم جنوب أفريقيا وتتأهل إلى أمم أفريقيا مع غانا (فيديو)

لحق المنتخب السوداني بركب المتأهلين إلى كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه الثمين بنتيجة 2/0 على جنوب أفريقيا اليوم الأحد، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة في التصفيات.

ودخل منتخب السودان أجواء المباراة مبكرا بعدما تقدم له سيف تيري في الدقيقة الخامسة، بضربة رأسية.

وأضاف محمد عبد الرحمن يوسف الهدف الثاني لصقور الجديان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع في الدقيقة 32.

وثأر منتخب السودان من جنوب أفريقيا الذي فاز في آخر 3 مواجهات بين المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وحقق منتخب السودان الفوز الرابع، مقابل خسارتين، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، ليضمن تأهله إلى كأس الأمم الأفريقية مع منتخب غانا الذي تصدر ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.

وتأهلت منتخبات مالي وغينيا وبوركينا فاسو وغانا والسودان والغابون وغامبيا والمغرب والكاميرون ومصر وجزر القمر والجزائر وزيمبابوي والسنغال والكونغو وتونس وغينيا الاستوائية وساحل العاج.

#السودان_جنوب_افريقيا ⚽️🥅 سيف تيري يعطي الأسبقية لمنتخب السودان برأسية سكنت شباك منتخب جنوب أفريقيا#تصفيات_كأس_أمم_إفريقيا #AFCON2021Q pic.twitter.com/GA3WzFb1xm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 28, 2021