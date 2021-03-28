الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل مباراة منتخب السودان ضد جنوب أفريقيا

يخوض منتخب السودان مواجهة مصيرية وفاصلة في مشوار التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية حين يستضيف منافسه ”جنوب أفريقيا“ في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة بالتصفيات القارية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة السودان ضد جنوب أفريقيا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”الهلال“ في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت السودان، السابعة مساء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق سوار الذهب.

🇸🇩 السودان 🆚 جنوب إفريقيا 🇿🇦 صقور الجديان في مواجهة منتخب البافانا بافانا للحصول على بطاقة التأهل الثانية لـ #TotalAFCON عن المجموعة الثالثة 🌟@SFASocial | #TotalAFCONQ2021 | @BafanaBafana pic.twitter.com/eN3Hy748rM — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 28, 2021

ترتيب المجموعة.. وسيناريو التأهل

يحتل منتخب غانا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط وضمِن التأهل بشكل رسمي، كما يحتل منتخب ساوتومي المركز الأخير بلا نقاط.

ويحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل مرة وخسر مرة، وسجل البافانا 8 أهداف واستقبل 5 أهداف.

ويحتل منتخب السودان المركز الثالث برصيد 9 نقاط بعد أن حقق 3 انتصارات وتلقى هزيمتين، وسجل ”صقور الجديان“ 7 أهداف واستقبلوا 3 أهداف.

ويحتاج منتخب السودان لتحقيق الفوز من أجل رفع رصيده إلى 12 نقطة وحسم التأهل بشكل رسمي إلى بطولة أمم أفريقيا، بعد غياب منذ نسخة 2012، بينما يراهن منتخب جنوب أفريقيا على الفوز أو التعادل للتأهل للمسابقة.

ولم يعرف منتخب السودان طعم الفوز على جنوب أفريقيا في 3 مواجهات سابقة، إذ تقابل المنتخبان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015 وفاز منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0 في السودان وبنتيجة 2-1 في جنوب أفريقيا، ثم تقابلا في الدور الأول للتصفيات الحالية وفاز منتخب البافانا بهدف دون رد.

مبروك #السودان مبروك #صقور_الجديان ثلاثة نقاط مهمة في مشوار #التصفيات_الافريقية المؤهلة لكاس الامم الافريقية

هدف في قمة الجمال من #الغربال محمد عبدالرحمن #شجع_صقور_الجديات pic.twitter.com/CA8cggJvBt — ⲙⲟⲩϣⲉ̄ⲫⲁ – Mohamed Nour (@EngMonoor) March 24, 2021

طموح السودان

يسعى المنتخب السوداني للعودة مجددا إلى أمم أفريقيا، وحسم التأهل الغائب منذ 2012 وخاصة أن ”صقور الجديان“ قدموا عروضا قوية مع المدرب الفرنسي هوبير فيلود في التصفيات القارية.

وقال فيلود في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه لا يعترف بأفضلية التاريخ لصالح البافانا، كما أن لاعبيه لا يعانون من الضغوط كما يتصور البعض وسيلعبون من أجل تحقيق الفوز وحسم التأهل.

ونجح منتخب السودان في تجاوز آثار الإرهاق بعد رحلة ساوتومي بعد توفير طائرة خاصة، كما وعد مسؤولو الاتحاد السوداني بمكافآت خاصة حال تحقيق الفوز وحسم التأهل.

ويعتمد فيلود على تشكيل يضم الحارس علي أبو عشرين وأمامه رباعي خط الدفاع السمؤول ميرغني وأمير كمال ومصطفى كرشوم وفارس عبد الله.

ويقود خط الوسط أبوعاقلة عبد الله ويمينه أطهر الطاهر ويساره شرف الدين شيبوب مع ثلاثي الهجوم محمد عبد الرحمن وسيف تيري ووالي الدين بوغبا.

وقال السوداني عبد المنعم شطة، المدير الفني الأسبق للاتحاد الأفريقي ”كاف“، لـ“إرم نيوز“، إن المنتخب السوداني قادر على التأهل لأمم أفريقيا بعد غياب، خاصة أن الكرة السودانية حاليا لديها بعض المواهب المميزة.

وأضاف: ”أنصح اللاعبين بالتركيز والهدوء وعدم ترك المساحات أمام لاعبي البافانا ومحاولة عدم منح أي فرصة لنجومه للتسديد وخاصة بيرسي تاو“.

وأشار إلى أن المنتخب السوداني يفتقد جماهيره والدعم الكبير لتحقيق الفوز وحسم التأهل عبر الفوز على البافانا، موضحا أن محمد عبد الرحمن أخطر أوراق لاعبي المنتخب السوداني.

أسلحة جنوب أفريقيا

يسعى منتخب جنوب أفريقيا لتحقيق الفوز أو التعادل وضمان التأهل للبطولة القارية في النسخة المقبلة، بعدما فجر مفاجأة مدوية في النسخة الماضية بإقصاء منتخب مصر، صاحب الأرض، من ثمن النهائي.

وقال موليفي نتسيكي، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن اللقاء سيكون صعبا وحاسما.. وسيعمل على حسم التأهل سواء بالفوز أو التعادل.

ويعتمد البافانا على تشكيل يضم الحارس رونوين ويليامز وأمامه رباعي خط الدفاع ثيولاني هلاتشايو وموسى ليبوسا وسفيسو هلانتي وإينوسينت مايلا.

ويقود خط الوسط آنديلي جالي وتابيلو مورينا وتيمبا زواني وليبوهانغ مابوي مع ثنائي الهجوم ليلي فوستر وبيرسي تاو.