بعد أزمة بين الشرطة والجماهير.. الجمعية العمومية للمريخ السوداني تنهي تكليف مجلس إدارة النادي

شهدت الجمعية العمومية لنادي المريخ السوداني، التي أقيمت اليوم السبت، من أجل تعديل النظام الأساسي واختيار لجنة الانتخابات والاستئنافات استعدادا للانتخابات المقبلة، أحداثا مثيرة.

وتدخلت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق جماهير المريخ التي احتشدت لحضور الجمعية العمومية، وقد منعت الشرطة الجماهير من الدخول إلى النادي.

⭕ الشرطة تتعامل بعنف و تطلق الغاز المسيل للدموع على جماهير المريخ داخل النادي، والجماهير الغاضبه تغلق شارع العرضة بأمدرمان، وتشعل الإطارات إحتجاجاً على منعها من عقد الجمعية العمومية لنادى المريخ.#سقط_سوداكال pic.twitter.com/XZZ0YOibYM — BLACKBOY سودانى (@blackboy) March 27, 2021

وأظهر فيديو على موقع ”فيسبوك“ هتافات جمهور المريخ ضد الجمعية العمومية.

وأصدر نادي المريخ بيانا رسميا، قال فيه: ”يأسف رئيس مجلس إدارة نادي المريخ آدم سوداكال للأحداث التي قام بها بعض المتفلتين اليوم بملعب إستاد المريخ، ما حدا بالشرطة التدخل والعمل على منعهم من إقامة الجمعية العمومية التي قمنا بتأجيلها سابقا لتحدد في وقت لاحق بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك وفقا لخريطة الطريق التي وافق النادي على تنفيذها“.

وأضاف البيان: ”نؤكد أن ما جرى من بعض الأعضاء المجمدة عضويتهم في مجلس الإدارة بموجب نظام النادي لعام 2019 غير معترف به ولا يمثل النادي ويعد خرقا لخريطة الطريق التي توافقنا على تنفيذها وفقا لمقترحات فيفا، كما نود الإشارة إلى أن المجموعات التي احتشدت سبق أن تم تعليق عضويتها لانتهاكها المتكرر للنظام الأساسي وللقيام بتجديد عضويتها في منفذ غير شرعي ولا يعترف به مجلس الإدارة ويعتبر كل ما تم فيه غير قانوني ومخالفا لنظام النادي الأساسي، وعليه فإننا غير معنيين بما تم اليوم ولا نقر ولن نعترف بما قام به الأعضاء المجمدة عضويتهم في مجلس الإدارة، إذ إنه لا يحق لهم اتخاذ أي قرار أو القيام بأي عمل يخص نادي المريخ“.

https://www.facebook.com/merreikhfca/posts/3808090849284514

وكشف موقع ”كفرووتر“ السوداني، أنه تم في النهاية عقد الجمعية العمومية بصالة الخليل في حدائق الموردة بحضور أكثر من 700 عضو، وإجازة مشروع النظام الأساسي مع بعض التعديلات بإجماع تام من جميع الأعضاء الذين حضروا.

ووفقا لما انتهت به الجمعية العمومية، فإنه تم إنهاء تكليف مجلس إدارة النادي، كما تم التأكيد على إجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الـ45 يوما مع إلغاء شرط الإقامة بالنسبة لأي مرشح خارج البلاد يرغب في الترشح، وهو شرط كان قد وضعه سوداكال وتم عدم إجازته باعتباره يتعارض مع حملة بطاقة عضوية نادي المريخ داخل وخارج السودان.

ويعاني النادي من أزمات متتالية الفترة الماضية، إذ يحتل المريخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السوداني خلال الموسم الحالي برصيد 31 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف الهلال صاحب الصدارة، بعدما فاز بـ9 مباريات، وتعادل في 4.

أما على مستوى دوري أبطال أفريقيا، فيحتل الفريق السوداني المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى بنقطة وحيدة، حصدها من التعادل في مباراة وحيدة، والهزيمة في 3.

ويستعد المريخ السوداني لمواجهة الأهلي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.