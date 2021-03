منتخب هولندا ينضم إلى ألمانيا والنرويج في الاحتجاج ضد قطر

أعلن ماتيس دي ليخت مدافع المنتخب الهولندي أن فريق بلاده سيحتج على استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، قبل انطلاق مباراة فريقه ضد لاتفيا بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال في أمستردام غدا السبت.

وتسير هولندا على نهج النرويج وألمانيا في طريقة الاحتجاج، بعد ارتداء لاعبي المنتخبين قمصانا تعبر عن مخاوف بشأن ظروف العمال المهاجرين في قطر قبل مباراتين بالتصفيات هذا الأسبوع، مطالبين باحترام حقوق الإنسان في قطر.

ووفقًا لصحيفة ”الغارديان“ البريطانية، لقي آلاف العمال المهاجرين حتفهم في قطر منذ أن منحها السويسري سيب بلاتر التذكرة الذهبية المعتمدة من الفيفا باستضافة المونديال، وقالت إن أكثر من 6500 عامل آسيوي مهاجر لقوا حتفهم في قطر منذ فوزها بحق الاستضافة في العام 2010 وحتى العام الماضي.

وقام لاعبو منتخب ألمانيا قبل مباراة فريقهم أمام أيسلندا، مساء أمس الخميس، في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بارتداء قمصان سوداء مكتوب عليها ”حقوق الإنسان“، تعقيبًا على التعسف ضد عمال ملاعب كأس العالم.

وكان لاعبو المنتخب النرويجي قد قاموا بارتداء قمصان قبل مباراة منتخب بلادهم أمام جبل طارق، كُتب عليها ”حقوق الإنسان.. داخل وخارج الملعب“، في إشارة إلى الاعتراض على استضافة قطر لكأس العالم 2022؛ بسبب مزاعم تتعلق بمعاملة العمال.

لكن دي ليخت لاعب يوفنتوس لم يوضح المزيد من التفاصيل عن الاحتجاج خلال مؤتمر صحفي قبل اللقاء، الذي سيكون أمام خمسة آلاف مشجع سُمح لهم بحضور مباراة الغد على استاد أمستردام.

وقال دي ليخت: ”يمكن أن أعطيكم سبقا صحفيا. ستشاهدون ما سيحدث غدا، تحدث اللاعبون عن هذا الأمر منذ وقت طويل وهو موضوع حساس وأعتقد أن رأينا واضح، قرأ الجميع عن وضع العمال في قطر بالطبع، لكننا بدأنا الحديث والتناقش منذ تزايدت تقارير وسائل الإعلام وفي النهاية اتخذنا قرارا ويدعم الجميع ذلك“.

وأصدر الاتحاد الهولندي، هذا الأسبوع، بيانًا أدان فيه انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، لكنه قال إنه لن يقاطع كأس العالم، ووعد بدلاً من ذلك بتحمل مسؤولياته والمشاركة ”بطريقة مسؤولة اجتماعيًا“.

وتقول هولندا إنها استندت في قرارها جزئيًا إلى نصيحة من مختلف مجموعات حقوق الإنسان التي تدعي أن المقاطعة ستؤدي إلى المزيد من خسارة العمال الفقراء بالفعل.

وقال متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم أمس الخميس: ”تحلينا دائما بالشفافية بشأن صحة وسلامة العمال في المشروعات المرتبطة مباشرة بكأس العالم في قطر، منذ بدء أعمال التشييد والبناء في 2014 وقعت ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالعمل و35 حالة وفاة غير مرتبطة بالعمل، وقامت اللجنة العليا بالتحقيق في كل حالة للعمل على تجنب تكرارها مستقبلا“.

وقالت شبكة ESPN العالمية في منشور مع تصاعد الاحتجاجات ضد قطر: ”توفي 6500 عامل مهاجر في حوادث مرتبطة بالعمل منذ أن فازت قطر بحق استضافة كأس العالم في العام 2010، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة ذا جارديان“. ‏

”إذا التزمت الصمت لمدة دقيقة عن كل شخص فقد حياته، فسيتم لعب البطولة بأكملها في صمت“. ‎

