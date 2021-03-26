أعلن صباح اليوم الجمعة، عن وفاة المدرب الأردني راتب العوضات (50 عاما)؛ بعد صراع مع مرض السرطان.

ونعى النادي الفيصلي العوضات، في منشور على صفحة النادي الرسمية بموقع ”فيسبوك“، عبر فيه عن حزن مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين والجماهير لوفاة الكابتن العوضات.

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وأثار العوضات تعاطفا كبيرا في الشارع الأردني؛ وذلك بعد ظهوره بمقطع فيديو يطالب فيه الجهات الرسمية بعلاجه من مرض السرطان خارج البلاد.

وغادر العوضات إلى مستشفى ”هداسا“ في ”إسرائيل“ لتلقي العلاج، بعدما تكفل الديوان الملكي بنفقات علاجه في الخارج.

وسبق أن تولى راتب العوضات تدريب أندية الفيصلي، والبقعة، والشيخ حسين، علما بأنه لعب للفيصلي، وشارك مع المنتخب الأردني، تحت قيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري.

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