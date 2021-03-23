إصابة عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي بفيروس كورونا

كشفت وكالة الأنباء العراقية عن إصابة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن قناة العراقية الرياضية في خبر عاجل، أن ”وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أصيب بفيروس كورونا“، حيث تعذر حضوره أيضاً جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم.

وكان آخر ظهور لدرجال خلال اجتماعه مع وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، إذ نشر أمس صورة على تويتر لاجتماعهما معا.

نؤكد على مد جسور التعاون المشترك مع جميع وزارات الدولة، لا سيما تلك التي تتميز بأنشطتها الشبابية والرياضية وتُشاطرُنا العمل والتوجه المشترك

اذ بحثنا مع وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل سُبل تعزيز التعاون الثنائي بَينَ الوزارتين ، من أجلِ تنفيذ المهام والواجبات المطلوبة pic.twitter.com/b2SncETDux — عدنان درجال – Adnan Darjal (@ADarjal) March 22, 2021

كما تدخل درجال مؤخرا لحل قضية نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي، الذي حصل على قرض من أجل مشروع استثماري خاص به، وتعثرت عائلته في سداده وقررت بيع منزلها الوحيد لسداد القرض.

ودرجال كان لاعبا سابقا ومثل أندية الزوراء والطلبة والرشيد من 1977 حتى 1990.

وشارك درجال في أغلب مباريات المنتخب العراقي في الثمانينات، وهو من أكثر اللاعبين العراقيين مشاركة في التصفيات الأولمبية لكرة القدم، ودرب المنتخب في بداية التسعينات، وشارك في 5 بطولات لكأس الخليج.

كما درب أندية الكرخ والقوة الجوية، والوكرة والسد والشمال والعربي القطرية، وتم ترشيحه لرئاسة اتحاد الكرة العراقي عام 2018.