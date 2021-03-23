رياضة

إصابة عدنان درجال وزير الشباب والري...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 18:13 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 19:15 GMT

إصابة عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي بفيروس كورونا

كشفت وكالة الأنباء العراقية عن إصابة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، بفيروس كورونا المستجد. ونقلت الوكالة عن قناة العراقية الرياضية في خبر

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت وكالة الأنباء العراقية عن إصابة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن قناة العراقية الرياضية في خبر عاجل، أن ”وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أصيب بفيروس كورونا“، حيث تعذر حضوره أيضاً جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم.

وكان آخر ظهور لدرجال خلال اجتماعه مع وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، إذ نشر أمس صورة على تويتر لاجتماعهما معا.

كما تدخل درجال مؤخرا لحل قضية نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي، الذي حصل على قرض من أجل مشروع استثماري خاص به، وتعثرت عائلته في سداده وقررت بيع منزلها الوحيد لسداد القرض.

ودرجال كان لاعبا سابقا ومثل أندية الزوراء والطلبة والرشيد من 1977 حتى 1990.

وشارك درجال في أغلب مباريات المنتخب العراقي في الثمانينات، وهو من أكثر اللاعبين العراقيين مشاركة في التصفيات الأولمبية لكرة القدم، ودرب المنتخب في بداية التسعينات، وشارك في 5 بطولات لكأس الخليج.

كما درب أندية الكرخ والقوة الجوية، والوكرة والسد والشمال والعربي القطرية، وتم ترشيحه لرئاسة اتحاد الكرة العراقي عام 2018.

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