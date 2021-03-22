وزير الرياضة العراقي يتدخل لحل أزمة تسديد قرض الراحل أحمد راضي

شدد عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، على تدخله السريع لحل قضية النجم الكروي الراحل أحمد راضي، عقب إعلان عائلته رغبتهم ببيع منزلهم لتسديد قرض مشروع استثماري خاص بالنجم الكبير.

وكانت العائلة قد أصدرت بيانا، مساء الأحد، لتؤكد أنها عرضت منزلها الوحيد في العاصمة الأردنية عمان للبيع، من أجل تسديد ما بذمة نجم منتخب العراق الراحل من قروض مالية كان قد حصل عليها لإقامة مشروع رياضي واستثماري في بغداد.

من جابنه، رد درجال في بيان رسمي أصدره عبر حسابه على ”فيسبوك“: ”نؤكد تبني حل قضية نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي، وسبق لنا التواصل مع عائلته“.

وأضاف: ”نشدد على ضمان حقوق عائلته كواجب وطني إنساني لا ينبغي أن يشك فيه أحد، وأننا متواصلون مع أهل الشأن في ما يخص منزل الراحل راضي، وجميع المتعلقات في طريقها إلى الحل خلال الأيام القليلة المقبلة بما يوازي مكانة وجماهيرية النجم المبدع، إذ ينال هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام الحكومي“.

وتناقلت مواقع التواصل بيان عائلة النجم الراحل، المنسوب إلى أمير الدعمي، محامي أسرة أحمد راضي، والذي أوضح أن راضي ”كان قد اقترض من الدولة مبلغا لمشروع يقيمه في بغداد فيه جانب رياضي واستثماري، وتم رهن أملاك مقربين من الراحل مقابل ذلك القرض“.

وأضاف: ”بات مطالبا اليوم بتسديد القرض، وهو لم يترك إلا بيتا واحدا تسكن فيه عائلته في عمان، وراتبا تقاعديا كموظف في وزارة النقل لا يتجاوز مليونا ونصف مليون دينار كل شهرين، تشترك فيه عوائل متعففة، وعلى يدي أوصل تلك المبالغ لهذه العوائل، ولأن العائلة مطالبة بتسديد القرض، فقد قررت عرض البيت الوحيد الذي تسكنه للبيع“.

واختتم البيان: ”العائلة ترفض أي مبلغ من أي جهة كانت وتحت أي عنوان، شاكرين مشاعر الجميع ووفاءهم للراحل، وترفض رفضاً قاطعاً الحديث باسمها بخصوص هذا الموضوع أو غيره، وإن هذا الشيء شأن داخلي لا تريد طرحه بالإعلام، وهو ليس وليد اليوم، وتستغرب من طرحه في الوقت الحالي“.

وكان صالح راضي، شقيق الراحل، قد قال في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، إن ”البيوت المرهونة على شقيقه الراحل عليها حجز من قبل المحكمة، والموضوع أصبح يؤرق العائلة، وإن هناك 4 منازل مرهونة بسبب هذه الأزمة“.

وتوفي اللاعب الدولي السابق، أحمد راضي، في 21 يوليو الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتعرض راضي لانتكاسة في حالته الصحية بسبب مضاعفات الفيروس أثناء تواجده في مستشفى النعمان في بغداد، ما أدى إلى ضيق حاد في التنفس ليتوفى قبل المغادرة إلى عمان لتلقي العلاج هناك.

راضي يعد من أساطير الكرة العراقية، وصاحب الهدف العراقي الوحيد في تاريخ بطولة كأس العالم، الذي جاء في مرمى بلجيكا بـمونديال 1986 الذي أقيم في المكسيك.