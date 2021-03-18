رياضة

جدل حول تعليق طريف بعد إنذار الحكم...
تاريخ النشر: 18 مارس 2021 21:24 GMT
تاريخ التحديث: 18 مارس 2021 22:35 GMT

جدل حول تعليق طريف بعد إنذار الحكم لخالد الغانم رئيس نادي الكويت (فيديو)‎

تغلب الكويت على نظيره السالمية 1-0 بهدف قاتل وفي الوقت المحتسب بدل الضائع في الجولة التاسعة من الدوري الكويتي.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

شهدت مباراة الكويت ضد السالمية في الجولة التاسعة من الدوري الكويتي حدثًا طريفًا، عقب إنذار حكم المباراة لخالد الغانم رئيس نادي الكويت.

اللقطة بدأت عندما اعترض الغانم على الحكم أحمد العلي الذي أدار اللقاء، ما اضطره إلى إنذاره.

وبعد إشهار العلي الإنذار في وجه رئيس نادي الكويت، صاح أحد الحضور: ”باعها الحكم.. ما راح يحكم بعد“، في إشارة إلى أن خالد الغانم شقيق مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

وحول هذا التصرف علق محمد الظفيري حارس نادي الشباب الكويتي السابق وقال: “ شيء غريب والله، لاعب يحذف الجوتي صوب الحكم واللاعب ينذر، بالمقابل ينذر رئيس نادي الكويت الحمد لله أن الأخ خالد الغانم مسك نفسه والله حرام، ويدعون أن الحكام مع الكويت والله المظلوم الكويت يلعب يتهمون الحكام معاه وإذا ما لعب اتهموا الحكام بالانحياز له ويكيفون النتايج للعميد بسكم!!“.

وتداول عدد من المغردين اللقطة ودخلوا في جدالات على موقع تويتر، خاصة وأن الصوت كان واضحا، مطالبين بالتحقيق في الأمر.

وتغلب الكويت على نظيره السالمية 1-0 بهدف قاتل وفي الوقت المحتسب بدل الضائع في الجولة التاسعة من الدوري الكويتي، والتي أقيمت مساء أمس على ستاد ثامر بنادي السالمية.

ووصل الكويت إلى 17 نقطة، بينما استقر السالمية على رصيده السابق 12 نقطة.

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