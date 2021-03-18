جدل حول تعليق طريف بعد إنذار الحكم لخالد الغانم رئيس نادي الكويت (فيديو)‎

شهدت مباراة الكويت ضد السالمية في الجولة التاسعة من الدوري الكويتي حدثًا طريفًا، عقب إنذار حكم المباراة لخالد الغانم رئيس نادي الكويت.

اللقطة بدأت عندما اعترض الغانم على الحكم أحمد العلي الذي أدار اللقاء، ما اضطره إلى إنذاره.

وبعد إشهار العلي الإنذار في وجه رئيس نادي الكويت، صاح أحد الحضور: ”باعها الحكم.. ما راح يحكم بعد“، في إشارة إلى أن خالد الغانم شقيق مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

صوت احد الحضور في مباراة السالمية والكويت بعد اصفر الحكم لخالد الغانم 🎙: عطا خالد ؟ باعها والله .. ابشرك ما راح يحكم بعد !! 😂😂😂 pic.twitter.com/dumeEzP3qa — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) March 18, 2021

وحول هذا التصرف علق محمد الظفيري حارس نادي الشباب الكويتي السابق وقال: “ شيء غريب والله، لاعب يحذف الجوتي صوب الحكم واللاعب ينذر، بالمقابل ينذر رئيس نادي الكويت الحمد لله أن الأخ خالد الغانم مسك نفسه والله حرام، ويدعون أن الحكام مع الكويت والله المظلوم الكويت يلعب يتهمون الحكام معاه وإذا ما لعب اتهموا الحكام بالانحياز له ويكيفون النتايج للعميد بسكم!!“.

وتداول عدد من المغردين اللقطة ودخلوا في جدالات على موقع تويتر، خاصة وأن الصوت كان واضحا، مطالبين بالتحقيق في الأمر.

شي غريب والله

لاعب يحذف الجوتي صوب الحكم واللاعب ينذر

بالمقابل ينذر رئيس #نادي_الكويت الحمد لله ان الاخ خالد الغانم مسك نفسه والله حرام ويدعون ان الحكام مع الكويت والله المظلوم الكويت يلعب يتهمون الحكام معاه واذا مالعب اتهموا الحكام بالانحياز له ويكيفون النتايج للعميد بسكم!! — محمد الظفيري (@aldhafiriii) March 18, 2021

الي وزير الاعلام والثقافة والشباب

• معقوله في تلفزيون الدولة الرسمي ونسمع هالجمله من شخص يعمل تحت مظلتكم واللي يدعي فيها على رئيس نادي الكويت خالد الغانم

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هل يمر الامر مرور الكرام ودون معاقبه !!؟ pic.twitter.com/DuPMoIIja0@AbAlghanaim — هالك (@hulkq84) March 18, 2021

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الحكم طبق القانون على #خالد_الغانم

لانه تعدى على المباراة

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تطلع انت وتقول .. اخ باعها

اذكرك ماراح يحكم .. لييش‼️

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بدال ماتقوله كفو انه طبق القانون

بشجاعه بدون خوف و تردد

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معا احترامي لك

ماكان له داعي ان الكل يدري انك جبان💔

.#الكويت_السالميه #نادي_السالميه #نادي_الكويت pic.twitter.com/1fWoWqhBqK — فيصل الهاجري 🇰🇼 (@kuwaity_freedom) March 18, 2021

وتغلب الكويت على نظيره السالمية 1-0 بهدف قاتل وفي الوقت المحتسب بدل الضائع في الجولة التاسعة من الدوري الكويتي، والتي أقيمت مساء أمس على ستاد ثامر بنادي السالمية.

ووصل الكويت إلى 17 نقطة، بينما استقر السالمية على رصيده السابق 12 نقطة.