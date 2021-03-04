الرفاع يتوج بكأس ملك البحرين عقب فوزه على الأهلي بثنائية نظيفة (فيديو)

تُوج فريق الرفاع ببطولة كأس ملك البحرين لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه 2-0 على الأهلي، اليوم الخميس، في المباراة النهائية للمسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم استحواذ الرفاع على مجريات اللعب طوال الـ45 دقيقة الأولى.

وفي الشوط الثاني، افتتح جاسم الشيخ، لاعب الأهلي السابق، التسجيل لمصلحة الرفاع في الدقيقة 56، عبر تسديدة صاروخية، ورفض الاحتفال بالهدف في مرمى فريقه السابق.

ونجح كميل الأسود بتسجيل الهدف الثاني للرفاع في الدقيقة 78، ليقضي على آمال الأهلي في إدراك التعادل