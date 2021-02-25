نادي الشرطة العراقي يعلن تعاقده مع جيلمين ريفاس

أعلن نادي الشرطة العراقي تعاقده مع المهاجم الفنزويلي جيلميس ريفاس.

ونشر الشرطة عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“ صورة لريفاس وكتب: ”اللاعب الفنزويلي ريفاس يصل بغداد، ويدشن تدريباته مع الفريق غدا“.

https://www.facebook.com/AlshortaSC1932/posts/3233327346767837

وريفاس البالغ من العمر 31 عاما بلا ناد منذ يناير الماضي حين كان يلعب لنادي دي سي يونايتد الأمريكي.

وسبق لريفاس أن لعب للهلال والاتحاد في السعودية، والشارقة الإماراتي.

ويملك الشرطة 36 نقطة في المركز الثالث ويتأخر بـ8 نقاط عن القوة الجوية متصدر جدول الترتيب بعد 20 نقطة.