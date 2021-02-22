بيان رسمي من الشرطة العراقي ردا على أنباء صفقة جيلمين ريفاس

أصدر نادي الشرطة العراقي، بيانا رسميا؛ للرد عما تردد عن صفقة المهاجم الفنزويلي جيلمين ريفاس.

وقال الشرطة في بيان عبر موقع ”إنستغرام: ”تابعنا بأسف شديد تداعيات تعاقد نادينا مع اللاعب الفنزويلي جيلمين ريفاس، وما لحقها من تجنٍ واضح بحقنا، لاسيما من خلال برنامج ”الحكم الرابع“ الذي يبدو أن مقدمه قد أخذته الغزة بالإثم“.

وأضاف البيان: ”لم يرتق المقدم للغة الخطاب المهني الذي كان يتوجب عليه الاعتراف بخطأ مصادره، والاعتذار عما بدر منه، ولم يسمح لنا بالتداخل الهاتفي رغم اتصالنا به ثلاث مرات متتالية، إلا أنه للأسف الشديد تمادى كثيرا في حلقة الأحد“.

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وتابع ”لذلك نؤكد أن إدارة الشرطة تحتفظ بحقها القانوني في تفنيد كل الادعاءات التي سيقت، وستلجأ لاسترداد حقها مهما كلف الأمر“.

وكانت تقارير قد أفادت بأن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، سيتكفل بصفقة انتقال ريفاس للشرطة.

لكن آل الشيخ رد على هذه التقارير وكتب عبر موقع ”تويتر“: ”خبر عارٍ عن الصحة!“.

ويحتل الشرطة المركز الثالث في ترتيب الدوري العراقي وفي رصيده 36 نقطة من 19 مباراة، ويتأخر بـ5 نقاط عن القوة الجوية متصدر جدول الترتيب.