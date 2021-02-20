رياضة

الطلبة العراقي يعلن الاستغناء عن ال...
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الطلبة العراقي يعلن الاستغناء عن اليمني مفيد جمال بعد شكوى "الفلافل" (فيديو)‎

أعلن نادي الطلبة العراقي الاستغناء عن اليمني مفيد جمال لاعب الفريق، بعد شكواه الأخيرة عبر وسائل الإعلام من عدم حصوله على مستحقاته منذ شهرين ونصف الشهر، كان

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي الطلبة العراقي الاستغناء عن اليمني مفيد جمال لاعب الفريق، بعد شكواه الأخيرة عبر وسائل الإعلام من عدم حصوله على مستحقاته منذ شهرين ونصف الشهر، كان يتناول خلالها الفلافل يوميا في الغداء والعشاء لعدم توفر المال.

وقامت الهيئة الإدارية للفريق اليوم السبت، بتسليم المستحقات المالية إلى جمال، ومنحته خطاب الاستغناء، إذ تم منح اللاعب فقط (3 مليون دينار عراقي) من مستحقاته ما يوازي 2000 دولار.

وأعلن مسؤولو النادي العراقي في فيديو تم تداوله في وجود اللاعب، أن النادي تكفل بضيافة مفيد جمال إلى حين حصوله على عقد جديد مع أحد الأندية، وحال عدم حصوله على فرصة لعب مع فريق آخر سيتكفل النادي بدفع تذاكر سفره إلى بلده اليمن.

وروى اللاعب اليمني أزمته في تصريحات تلفزيونية، بعد تركه في الفندق لأكثر من شهر دون طعام، الأمر الذي دفع باللاعب إلى تناول ”الفلافل“ على مدى شهرين ونصف، وذلك لعدم وجود الأموال لديه وعدم استلام مستحقاته مع الدفعة الأولى من النادي العراقي، مؤكدا أنه اضطر إلى بيع سيارته الخاصة لشراء تذاكر السفر إلى العراق والالتحاق بالنادي، وأن الفريق وعده بدفع قيمة التذاكر فور وصوله إلى بغداد.

وقال جمال بعد ذلك، عبر حسابه على فيسبوك، إن حديثه لم يكن بهدف الحصول على مساعدة مادية، ولكن للمطالبة بحقوقه من نادي الطلبة.

كما تدخل أحد الأطباء العراقيين، لاستضافة اللاعب اليمني.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق موجة من التعاطف مع اللاعب اليمني، حيث عرض عليه الكثير من الناس استضافته وتلبية رغباته بعد أن فشل في الحصول على المستحقات المالية من ناديه.

وكان مدافع فريق 22 مايو والمنتخب اليمني قد انضم لنادي الطلبة لمدة عام قابل للتجديد.

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