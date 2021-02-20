الطلبة العراقي يعلن الاستغناء عن اليمني مفيد جمال بعد شكوى "الفلافل" (فيديو)‎

أعلن نادي الطلبة العراقي الاستغناء عن اليمني مفيد جمال لاعب الفريق، بعد شكواه الأخيرة عبر وسائل الإعلام من عدم حصوله على مستحقاته منذ شهرين ونصف الشهر، كان يتناول خلالها الفلافل يوميا في الغداء والعشاء لعدم توفر المال.

وقامت الهيئة الإدارية للفريق اليوم السبت، بتسليم المستحقات المالية إلى جمال، ومنحته خطاب الاستغناء، إذ تم منح اللاعب فقط (3 مليون دينار عراقي) من مستحقاته ما يوازي 2000 دولار.

وأعلن مسؤولو النادي العراقي في فيديو تم تداوله في وجود اللاعب، أن النادي تكفل بضيافة مفيد جمال إلى حين حصوله على عقد جديد مع أحد الأندية، وحال عدم حصوله على فرصة لعب مع فريق آخر سيتكفل النادي بدفع تذاكر سفره إلى بلده اليمن.

الطلبة العراقي يستغني عن اليمني مفيد جمال بعد شكوى اللاعب عبر وسائل الإعلام عدم حصوله على مستحقاته منذ شهرين ونصف كان يتناول خلالها الفلافل يوميا في الغداء والعشاء لعدم توفر المال،

النادي منح اللاعب فقط (3 مليون دينار عراقي) من مستحقاته ما يوازي ألفين دولار! pic.twitter.com/LR7eyajQLT — إرم سبورت (@EremSports) February 20, 2021

وروى اللاعب اليمني أزمته في تصريحات تلفزيونية، بعد تركه في الفندق لأكثر من شهر دون طعام، الأمر الذي دفع باللاعب إلى تناول ”الفلافل“ على مدى شهرين ونصف، وذلك لعدم وجود الأموال لديه وعدم استلام مستحقاته مع الدفعة الأولى من النادي العراقي، مؤكدا أنه اضطر إلى بيع سيارته الخاصة لشراء تذاكر السفر إلى العراق والالتحاق بالنادي، وأن الفريق وعده بدفع قيمة التذاكر فور وصوله إلى بغداد.

طبيب عراقي يستضيف اليمني مفيد جمال لاعب الطلبة بعد قصة تناوله الفلافل (فيديو) https://t.co/SudWNtv8Sm pic.twitter.com/6xuzbwwYFA — إرم سبورت (@EremSports) February 18, 2021

وقال جمال بعد ذلك، عبر حسابه على فيسبوك، إن حديثه لم يكن بهدف الحصول على مساعدة مادية، ولكن للمطالبة بحقوقه من نادي الطلبة.

كما تدخل أحد الأطباء العراقيين، لاستضافة اللاعب اليمني.

اليمني مفيد جمال المحترف بنادي الطلبة العراقي "صارلي شهرين ونص اكل فلافل يومية غداء وعشاء" pic.twitter.com/FXZX07IIk3 — إرم سبورت (@EremSports) February 17, 2021

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق موجة من التعاطف مع اللاعب اليمني، حيث عرض عليه الكثير من الناس استضافته وتلبية رغباته بعد أن فشل في الحصول على المستحقات المالية من ناديه.

وكان مدافع فريق 22 مايو والمنتخب اليمني قد انضم لنادي الطلبة لمدة عام قابل للتجديد.