رياضة

طبيب عراقي يستضيف اليمني مفيد جمال...
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طبيب عراقي يستضيف اليمني مفيد جمال لاعب الطلبة بعد قصة تناوله الفلافل (فيديو)‎

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق موجة من التعاطف مع اللاعب اليمني

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

قام أحد الأطباء العراقيين، باستضافة اليمني مفيد جمال لاعب الطلبة العراقي في منزله بعدما اشتكى اللاعب عدم حصوله على راتب منذ شهرين ونصف الشهر، وهو ما اضطره لتناول الفلافل يوميا في وجبتي العشاء والغداء لعدم امتلاكه المال.

استضافة مفيد جمال من أحد الأطباء، جاء بعد أن طالب المحترف اليمني بنادي الطلبة العراقي، إدارة ناديه بصرف الدفعة الأولى من مستحقاته حيث تعاقد مع النادي منذ شهرين ونصف الشهر.

وكتب الطبيب العراقي أزهر علي حداد قائلا: “ قبل قليل أنهيت مكالمة هاتفية مع نجم المنتخب اليمني المحترف في العراق الكابتن مفيد جمال ووجهت له الدعوة ليحل علي ضيفا في داري ويشرفني بضيافته فشكرا له لقبوله الدعوة“.

كان مفيد جمال قد قال لبرنامج الكابتن: “صارلي شهرين ونصف اتغدى واتعشى فلافل بسبب عدم توفر أموال لدي، ممكن يوم واحد بالأسبوع أتناول كباب“.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق موجة من التعاطف مع اللاعب اليمني، حيث عرض عليه الكثير من الناس استضافته وتلبية رغباته بعد أن فشل في الحصول على المستحقات المالية من ناديه.

وأشار اللاعب الدولي اليمني إلى أنه لم يحصل على مستحقاته من النادي العراقي على الرغم من مرور شهرين ونصف الشهر على إتمام التعاقد.

كان مدافع فريق 22 مايو والمنتخب الوطني قد انضم لنادي الطلبة لمدة عام قابل للتجديد.

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طبيب عراقي يستضيف اليمني مفيد جمال...
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الطلبة العراقي يجدّد الثقة بمدربه رغم الخسارة من الزوراء

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المصدر: متابعات - إرم نيوز

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة العراقي تمسّكها بخدمات مدرب فريقها الكروي أيوب أوديشو، على الرغم من الخسارة مع الزوراء في ديربي بغداد بهدفين لهدف.

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