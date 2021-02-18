طبيب عراقي يستضيف اليمني مفيد جمال لاعب الطلبة بعد قصة تناوله الفلافل (فيديو)‎

قام أحد الأطباء العراقيين، باستضافة اليمني مفيد جمال لاعب الطلبة العراقي في منزله بعدما اشتكى اللاعب عدم حصوله على راتب منذ شهرين ونصف الشهر، وهو ما اضطره لتناول الفلافل يوميا في وجبتي العشاء والغداء لعدم امتلاكه المال.

استضافة مفيد جمال من أحد الأطباء، جاء بعد أن طالب المحترف اليمني بنادي الطلبة العراقي، إدارة ناديه بصرف الدفعة الأولى من مستحقاته حيث تعاقد مع النادي منذ شهرين ونصف الشهر.

وكتب الطبيب العراقي أزهر علي حداد قائلا: “ قبل قليل أنهيت مكالمة هاتفية مع نجم المنتخب اليمني المحترف في العراق الكابتن مفيد جمال ووجهت له الدعوة ليحل علي ضيفا في داري ويشرفني بضيافته فشكرا له لقبوله الدعوة“.

طبيب عراقي يستضيف اليمني مفيد جمال لاعب الطلبة العراقي في منزله بعدما اشتكى اللاعب عدم حصوله على راتب منذ شهرين ونصف وهو ما اضطره لتناول الفلافل يوميا في وجبتي العشاء والغداء لعدم امتلاكه المال. pic.twitter.com/mKEcva0VPB — إرم سبورت (@EremSports) February 18, 2021

كان مفيد جمال قد قال لبرنامج الكابتن: “صارلي شهرين ونصف اتغدى واتعشى فلافل بسبب عدم توفر أموال لدي، ممكن يوم واحد بالأسبوع أتناول كباب“.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق موجة من التعاطف مع اللاعب اليمني، حيث عرض عليه الكثير من الناس استضافته وتلبية رغباته بعد أن فشل في الحصول على المستحقات المالية من ناديه.

اليمني مفيد جمال المحترف بنادي الطلبة العراقي ”صارلي شهرين ونص اكل فلافل يومية غداء وعشاء“ pic.twitter.com/FXZX07IIk3 — إرم سبورت (@EremSports) February 17, 2021

وأشار اللاعب الدولي اليمني إلى أنه لم يحصل على مستحقاته من النادي العراقي على الرغم من مرور شهرين ونصف الشهر على إتمام التعاقد.

كان مدافع فريق 22 مايو والمنتخب الوطني قد انضم لنادي الطلبة لمدة عام قابل للتجديد.