ملثمون يقتحمون النادي الفيصلي الأردني ويهتفون ضد الإدارة

اقتحم عدد من الملثمين في ساعة متأخرة من مساء السبت مقر النادي الفيصلي الأردني، وحاولوا الوصول إلى غرفة الكؤوس.

وأكد ثامر العدوان، مدير النادي الفيصلي، أن الاعتداء تم من قبل عدد من الأشخاص يقدرون بـ 30 شخصا ملثما، دخلوا إلى مقر النادي.

وأشار ثامر العدوان إلى أن الملثمين قاموا بالاعتداء على عدد من موظفي النادي الفيصلي، وقامت إدارة النادي بإبلاغ الأمن العام.

ونشر الأمن العام الأردني بيانا قال فيه: ”ورد بلاغ اليوم من العاملين في النادي الفيصلي حول تجمع عدد من الأشخاص أمام النادي الفيصلي حاملين شعارات ضد الإدارة، حيث قاموا بالدخول إلى داخل النادي وإلقاء القارمات التي كانت بحوزتهم ومغادرة المكان“.

وأضاف البيان: ”لا توجد أية إصابات أو أضرار، وتم فتح تحقيق في الحادثة“.

ولم تصدر إدارة الفيصلي أي بيان حول الواقعة.

ويحتل الفيصلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الأردني بعد خسارته في 6 مباريات هذا الموسم، وتعادله في 9 وخسارته خمس مباريات.