راتب العوضات يعلن بقاءه في مستشفى هداسا الإسرائيلي: الله اختار لي الأفضل (فيديو)‎

قرر راتب العوضات، المدير الفني السابق لنادي الفيصلي الأردني، الاستمرار في تلقي علاجه بمستشفى ”هداسا“ الإسرائيلي، حيث تم نقله إلى هناك خلال اليومين الماضيين لعلاجه من مرض عضال.

وقال العوضات في مقطع فيديو: ”أنا الآن في القدس على تلة جبل المكبر، أمامي قبة الصخرة والمسجد الأقصى، وأشكر جلالة الملك عبدالله بن الحسين، والعائلة المالكة وأشكر الديوان الملكي بالترتيبات التي تمت لي بالقدس، وأشكر الشعب الفلسطيني وأعضاء جبل المكبر والإخوان في كل الأندية التي تتابعني وغير المقصرين معي“.

وأضاف: ”أشكر أيضا جميع الأندية الأردنية والمدربين واللاعبين والإعلاميين، وربنا اختار لي الأفضل وربنا يسر لي أموري وكله بقدرة الله، وربنا يشافيني ويشافي جميع خلقه إن شاء الله، وييسر أموري“.

وكان العوضات قد نال تعاطفا كبيرا للغاية في الأردن، بعدما كشف عن معاناته في مواقع التواصل من المرض، وحاجته للعلاج في الخارج، شاكياً من مرضه ومعاناته بعدم قدرته على إكمال العلاج، نظراً للظروف المادية التي يعيشها، ما دفع إلى تحرك المسؤولين في الأردن لمساعدته.

في أول ظهور بعدما أعلن عدم رغبته في تلقي العلاج بمستشفى هداسا في إسرائيل، راتب العوضات يؤكد أنه سيستمر بالمستشفى لتلقي العلاج: "الله اختار لي الأفضل". pic.twitter.com/h38vYCdNxE — إرم سبورت (@EremSports) January 3, 2021

ثم أعلنت أسرته تلقيهم اتصالاً من الديوان الملكي الأردني يفيد بالموافقة على علاج مدرب الفيصلي السابق في الخارج، فاستعد هو وابنه للسفر، لكن المفاجأة كانت بالسفر إلى إسرائيل، وتحديداً للعلاج في مستشفى ”هداسا عين كارم“ بالقدس المحتلة.

وفاجأ شقيق المدرب، خالد العوضات، الجميع خلال فيديو عبر حسابه على ”فيسبوك“، يؤكد فيه رفض شقيقه العلاج في المستشفى المذكور، باعتباره يتبع إسرائيل، حيث كان يظن أنه سيتوجه إلى ألمانيا أو أمريكا، قبل أن يفاجأ بنفسه في مستشفى هداسا“.

وأكد العوضات أن مدرب نادي الفيصلي السابق لا يرغب في تلقي العلاج هناك، وطلب العودة للأردن مجددا، مناشدا الديوان الملكي إعادته.

ويعاني المدير الفني لفريق الفيصلي، اللاعب السابق في المنتخب الأردني، راتب العوضات، البالغ 50 عاما، من مرض نادر أيضاً، أجبره على الجلوس كثيراً في الفراش، ليكسب تعاطف جماهير كرة القدم الأردنية وزملائه السابقين، الذين طالبوا الجهات المسؤولة بعلاجه.

يذكر أن راتب العوضات درب أندية الفيصلي والبقعة والشيخ حسين، وشارك مع منتخب ”النشامى“، تحت قيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري.