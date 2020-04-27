تقارير تكشف موعد استئناف مباريات الدوري الإماراتي

كشف تقارير صحفية أن رابطة دوري المحترفين الإماراتية، تدرس عودة منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، بعد إجازة عيد الفطر، وذلك بعد توقف المسابقة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "البيان"، يوم الاثنين، فإن الرابطة تسعى لحسم مصير المسابقة قبل نهاية الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن يصدر القرار باستئناف النشاط الكروي بعد التشاور مع الجهات المختصة.

وأضافت الصحيفة أن المراحل السبع المتبقية من المسابقة ربما تستكمل في منتصف أغسطس/آب وتستمر طوال سبتمبر/أيلول، لحسم مصير بطل المسابقة والفرق الصاعدة من دوري الدرجة الأولى.

وتابعت، أن الرابطة تسعى كذلك لتحديد موعد الموسم المقبل من المسابقة، على أن ينطلق خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت بطولة الدوري الإماراتي توقفت في منتصف مارس/آذار الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الإماراتي قرر إقامة المباريات دون حضور جماهيري، قبل أن يقرر تأجيلها لأجل غير مسمى.