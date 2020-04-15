5 إصابات بفيروس كورونا بين عمال ملاعب مونديال 2022 في قطر

أعلنت قطر يوم الأربعاء أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بين عمال في ورش بناء ملاعب كأس العالم 2022.

وأعلنت قطر في وقت سابق إصابة 3711 شخصا بفيروس كورونا ووفاة سبعة منهم منذ السادس من الشهر الماضي لكنها كشفت لأول مرة عن حالات إيجابية في مواقع كأس العالم.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان لوكالة "فرانس برس": "أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن اثنين من الموظفين العاملين لدى مقاول في مشروع استاد الثمامة جاءت نتيجة اختباراتهما إيجابية. بالإضافة إلى ذلك، جاءت إيجابية فحوص عامل في مشروع استاد الريان واثنين في مشروع استاد البيت".

وتقوم قطر ببناء سبعة استادات جديدة لاستضافة أول كأس للعالم لكرة القدم في الشرق الأوسط بالإضافة إلى تأهيل وتطوير استاد خليفة.

وتقوم اللجنة العليا بمتابعة إرشادات وزارة الصحة للاستجابة للحالات، فيما سيستمر المصابون بالحصول على رواتبهم ورعاية صحية مجانية بحسب ما أضاف البيان.

وسينطلق كأس العالم بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022 بدلا من موعده المعتاد في الصيف، نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة صيفا في قطر.

واستمر العمل في بناء ملاعب كأس العالم بينما توقفت الحياة في كافة أنحاء قطر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.