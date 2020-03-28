إصابة الحكم الدولي الكويتي السابق حسين شعبان بفيروس كورونا

كشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم، برئاسة أحمد اليوسف الصباح، عن إصابة الحكم الدولي السابق حسين شعبان بـ فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ عن تواصل الصباح مع الحكم حسين شعبان.

وأكد البيان أن رئيس الاتحاد الكويتي قد أجرى اتصالًا هاتفيًا بالحكم الدولي السابق حسين شعبان للاطمئنان على صحته.

وأوضح البيان أن الحكم يتواجد حاليًا في المستشفى الأمريكي بالعاصمة الفرنسية باريس لتلقي العلاج بعد إصابته بـ فيروس كورونا المستجد.

اجرى رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح اتصال هاتفي بالحكم الدولي السابق حسين شعبان للاطمئنان على صحته، والذي يتواجد حاليا في المستشفى الأمريكي بالعاصمة الفرنسية باريس لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.#KuwaitFA pic.twitter.com/UdlzVZae0T — KuwaitFA (@KuwaitFA) March 28, 2020

يذكر أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم قرر تجميد النشاط الرياضي في البلاد، حتى أواخر شهر أغسطس المقبل، في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في تجميد الرياضة بجميع أنحاء العالم.

وأصدر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بيانا قال فيه: ”استمرار تعليق النشاط الرياضي في البلاد، إلى أواخر شهر أغسطس المقبل، وذلك في ظل استمرار الأوضاع المقلقة والمخاوف من انتشار فيروس كورونا“.

ويتصدر كل من الكويت والقادسية، جدول ترتيب الدوري الكويتى، برصد 30 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة لفريق الكويت، مع فريق النصر.