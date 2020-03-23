استمرار تعليق مسابقات كرة القدم في البحرين حتى هذا الموعد

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم، اليوم الإثنين، استمرار تعليق كافة مسابقات الموسم الرياضي 2019-2020 حتى يوليو تموز 2020؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الاتحاد أوقف النشاط في 19 مارس آذار الحالي، بناء على تعليمات اللجنة الأولمبية البحرينية.

وقال الاتحاد البحريني في بيان إنه ”درس جملة من الخيارات المتاحة لاستكمال البرنامج الزمني لكافة مسابقات الموسم الرياضي 2019-2020 في حال تطور الأوضاع الراهنة إلى الأفضل، وتحسن الحالة الصحية العامة، مع الوضع في الاعتبار الارتباطات والاستحقاقات المتعلقة بمشاركات المنتخبات الوطنية على مختلف فئاتها“.

وأضاف: ”اتجه الاتحاد البحريني لكرة القدم إلى استمرار تعليق مسابقات الموسم 2019-2020 حتى شهر يوليو المقبل، إذ سيتم استئناف المنافسات بدءا من النصف الثاني لشهر يوليو 2020 على أن يختتم الموسم في الأسبوع الثالث من أغسطس 2020.

”سيمنح الاتحاد للأندية الأعضاء فترة كافية للإعداد والتحضير تمهيدا لاستئناف المسابقات“.

وقال الاتحاد: إن هذا الخيار هو الأفضل في الوقت الراهن، لكنه يرتبط أيضا بتطورات الوضع الصحي العام ووفقا لتوجيهات الجهات المختصة في هذا الشأن.