الأبقار تقتحم ملعب كربلاء الدولي بالعراق (صور)

تداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر اقتحام مجموعات من الأبقار ملعب كربلاء الدولي بحثا عن العشب.

وأظهر عراقيون ردة فعل غاضبة تجاه وجود الأبقار في أرض الملعب، خاصة أن ملعب كربلاء الدولي تم افتتاحه مؤخرا ويعتبر من المنشآت الحديثة في البلاد.

الأبقار ترعى بملعب كربلاء الدولي بالعراق ❗️

Posted by ‎Erem Sports إرم سبورت‎ on Wednesday, March 18, 2020

من جهته رد وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد رياض عبر فيس بوك :“جماهيرنا الأعزاء توضيح بخصوص الصور التي انتشرت على مواقع التواصل بخصوص ملعب كربلاء الدولي“.

وأضح الوزير العراقي ”قامت مجموعة من الأبقار بتجاوز الجدار الخارجي وهو بسيط وبسبب قلة الحرس يصعب السيطرة؛ لأن الملعب دون سياج حقيقي وفيه بعض الثغرات“.

الأبقار ترعى في ملعب كربلاء الدولي بالعراق pic.twitter.com/q8rCkhSAHq — إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2020

وواصل ”بعض الملاعب التي تم افتتاحها سابقا كانت تحتاج إلى أعمال إضافية قبل الافتتاح مثل ملعب كربلاء افتتح بلا جدار خارجي أو بوابات، وبلا إحاطة خدمية وملعب النجف إلى الآن العمل مستمر ليدخل ضمن الجاهزية الكاملة“.

”وأيضا ملعب جذع النخلة تم إحالة الأعمال التكميلية وبإسناد من السيد محافظ البصرة المحترم للانتهاء من المتبقي والمقتربات الساندة“.

وأتم ”لذلك قلت للجمهور في عهدي إن شاء الله لن يكون أي افتتاح لأي مشروع ما لم يجهز بشكل ١٠٠%“.