وفاة الشيخ عيسى بن راشد الرئيس السابق للاتحاد البحريني لكرة القدم

أُعلن اليوم الخميس عن وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الرئيس السابق لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية.

وبحسب صحيفة ”الأيام“ البحرينية فإن الشيخ عيسى، الرئيس السابق للاتحاد البحريني لكرة القدم توفي عن عمر 82 عاما.

والشيخ عيسى مواليد 1939، وُلد بمدينة المحرق والتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس وتخرج فيها العام 1963، وعمل قاضيا في محاكم البحرين بين 1963، و1968.

وكان رئيسا لنادي البحرين الرياضي في المحرق لعدة سنوات ثم رئيسا فخريا، وتولى رئاسة الاتحاد البحريني لكرة القدم العام 1974 حتى العام 1988، وهي أطول فترة لرئيس يتولى فيها رئاسة اتحاد كرة القدم في البحرين.

وترأس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية منذ تأسيسها العام 1979، وعُين رئيسًا للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بدرجة وزير، وشغل منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة منذ العام 1999 حتى وفاته في عام 2020.

وعين رئيسا للجنة الأولمبية البحرينية، وكان عضوا في لجنة التحكيم الدولية باللجنة الأولمبية البحرينية.