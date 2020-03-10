نبيل معلول يعلن توليه رسميا قيادة منتخب سوريا

تولى المدرب التونسي نبيل معلول رسميا قيادة المنتخب السوري لكرة القدم، وفقا لما أعلنه المدرب، عبر حسابه على تويتر.

وقال معلول في تغريدته، يوم الثلاثاء: ”سعيد بتعييني مدرباً للمنتخب الوطني السوري ولثقة الاتحاد السوري لكرة القدم في شخصي وسيكون هدفنا الأول التأهل إلى مونديال قطر 2022 إن شاء الله“.

سعيد بتعييني مدربًا للمنتخب الوطني السوري ولثقة الاتحاد السوري لكرة القدم في شخصي وسيكون هدفنا الأول التأهل إلى مونديال قطر 2022 إن شاء الله pic.twitter.com/Py0OhV7C0f — Nabil Maaloul (@NabilMaaloul) March 10, 2020

وجاء إعلان معلول بعد أيام من وصوله إلى العاصمة السورية دمشق واتفاقه الرسمي مع الاتحاد السوري لكرة القدم على جميع تفاصيل عقده.

ومن المُقرر أن يتولى المدرب التونسى قيادة سوريا في الجولات المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2021.

وسبق لمعلول قيادة منتخبي تونس والكويت من قبل، كما تولى القيادة الفنية لأندية الترجي التونسي والجيش القطري والدحيل القطري.

???? قناة سبورت تي في تنشر فيديو وصول الناخب الوطني نبيل معلول و الوفد المرافق له ???????? إلى دمشق و إستقباله من طرف المسؤولين إستعداداً لإمضاء عقد لتولي مهمّة تدريب المنتخب السوري ???????? #IFMSport ⚽️ تم النشر بواسطة ‏‎IFM Sport‎‏ في الأحد، ٨ مارس ٢٠٢٠

ويتصدر منتخب سوريا ترتيب مجموعته الآسيوية الأولى ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ يملك 15 نقطة بفارق 8 نقاط عن الصين الثانية التي لعبت مباراة أقل.

وتأجلت مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال التي كانت مقررة في مارس الحالي ويونيو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.