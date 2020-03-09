من أصل 12.. 11 ناديا يعلقون مشاركتهم في الدوري الأردني

قرر 11 ناديا من أصل 12 تعليق مشاركاتهم في بطولة الدوري الأردني للمحترفين، بعد الاجتماع التشاوري الذي عقد مساء اليوم الإثنين.

وقال زياد أرميلي عضو إدارة نادي الجزيرة، في لقاء ممثلي الأندية مع وسائل الإعلام، إن من أبرز المطالب التي تم الاتفاق عليها، التزام الاتحاد الأردني بدفع 250 ألف دينار لـ 12 ناديا، شهريا، وذلك من قيمة الدعم الحكومي المقدم لاتحاد كرة القدم.

كما طالبت الأندية الاتحاد الأردني لكرة القدم دفع المستحقات السابقة للأندية بشكل فوري، والإبقاء على قيمة جوائز البطولات كما كانت عليه سابقا.

إضافة إلى ذلك قررت الأندية مطالبة الاتحاد تخفيض قيمة الغرامات التي تفرضها اللجنة التأديبية على الأندية، كما تقرر تشكيل لجنة مكونة من أندية الوحدات والفيصلي والحسين إربد وسحاب والسلط والجزيرة للتفاوض مع اتحاد كرة القدم.

وافتتحت منافسات الدوري الأردني يوم الخميس، وشهدت فوز الوحدات 5/0 على الأهلي، وتعادل الفيصلي سلبيا مع الرمثا، وخسارة شباب الأردن 1/4 أمام الصريح، وتعادل الجزيرة 2/2 مع الحسين إربد.