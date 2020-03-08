تأجيل النشاط الكروي في سوريا بسبب فيروس كورونا

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الأحد، إيقاف النشاط الكروي، بداية من 10 مارس الحالي حتى 15 أبريل المقبل.

وقال الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان رسمي:“تماشيًا مع توصيات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، والمتضمنة تأجيل النشاطات والفعاليات الكروية خلال الفترة الحالية، بسبب اعتبارات الصحة والسلامة العامة، قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، تأجيل النشاط الكروي لكافة الدرجات والفئات اعتبارًا من تاريخ 10 مارس، وحتى 15 أبريل 2020″.

ويأتي القرار للحد من انتشار فيروس كورونا، والوقاية من الاحتكاك المباشر بين اللاعبين.

ويتصدر تشرين جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز وفي جعبته 39 نقطة من 16 مباراة، ويتقدم بـ6 نقاط عن الوثبة صاحب المركز الثاني.

وفي وقت سابق قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إنه تم نقل مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، إلى شهر سبتمبر، ونقل نصف النهائي إلى أيام الـ14 والـ15 أكتوبر ذهابًا، والـ28 والـ29 من الشهر ذاته إيابًا، على أن يبقى موعد النهائي يومي الـ 22 نوفمبر للذهاب في الشرق، والـ28 نوفمبر للإياب في الغرب، دون تغيير.