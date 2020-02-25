إيقاف النشاط الرياضي بالكويت على خلفية ظهور فيروس كورونا

أعلنت دولة الكويت وقف كل النشاطات الرياضية لمدة أسبوعين على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد ساعات من تسجيل حالات إصابة به في البلاد.

وقال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، انه أعطى توجيهات الى ”جميع الاتحادات الرياضية بوقف كل الأنشطة الرياضية في البلاد لمدة أسبوعين احترازيا نظرا الى التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19“.

وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى أن هذه الدعوة ”جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء وذلك حفاظا على المصلحة العامة وصحة الأبناء في الوسط الرياضي“.

وأعلنت الكويت تسجيل خمس حالات إصابة بالفيروس لأشخاص كانوا على متن رحلة قادمة من إيران، ما دفع مجلس الوزراء الكويتي ليل الإثنين الى ”إلغاء كافة فعاليات الاعياد الوطنية والشعبية التي كانت مقررة يومي الثلاثاء والأربعاء“ للاحتفال بعيد الاستقلال والتحرير من الغزو العراقي.