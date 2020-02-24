كأس الاتحاد الآسيوي.. المنامة يلدغ العهد.. والجيش يهزم هلال القدس (فيديو)

حقق المنامة البحريني فوزا مهما على منافسه العهد اللبناني، حامل اللقب، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بكأس الاتحاد الآسيوي، اليوم الإثنين.

وسجل عيسى العنزي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 69.

ورفع الفوز رصيد المنامة إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، بعدما تعادل سلبيا مع الجيش السوري في الجولة الأولى.

في المقابل، جمدت الخسارة رصيد العهد عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وتغلب الجيش السوري بنتيجة 1/0 على هلال القدس الفلسطيني ضمن المجموعة ذاتها.

وسجل محمد الواكد هدف الجيش في الدقيقة 37، ليرفع الفريق السوري رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة مع المنامة.

في المقابل، ظل هلال القدس في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

وفي الجولة الثالثة، يلعب المنامة مع هلال القدس، والعهد مع الجيش.

وضمن المجموعة الثانية، تعادل الكويت الكويتي سلبيا مع الوثبة السوري

ورفع التعادل رصيد الكويت إلى 4 نقاط في الصدارة، مقابل نقطتين للوثبة في المركز الثاني.