مع انطلاق الدوري العراقي.. فضلات الطيور تغطي مقاعد مدرجات ملعب كربلاء الدولي (فيديو)

نشر أحد المشجعين العراقيين فيديو من داخل ملعب كربلاء الدولي يظهر فضلات الطيور تغطي مقاعد المدرجات مع انطلاق عجلة الدوري العراقي الممتاز.

ووفقا للفيديو المنشور، يوم الأحد، فإن المشجع، الذي لم يظهر وجهه، بدا غاضبا من المشهد حيث تغطي فضلات الطيور المقاعد المخصصة لجلوس الجماهير، في الملعب الدولي الذي تم افتتاحه عام 2016.

فضلات الطيور تغطي مقاعد المدرجات في ملعب كربلاء الدولي فضلات الطيور تغطي مقاعد المدرجات في ملعب كربلاء الدولي تم النشر بواسطة ‏Erem Sports إرم سبورت‏ في الأحد، ٢٣ فبراير ٢٠٢٠

وكان الملعب يستضيف، أمس السبت، مباراة بين الميناء ونظيره نفط الوسط، إذ حقق الأول فوزا ثمينا بنتيجة (1-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

ويدين الميناء للاعبه حسام مالك، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 72.

وبذلك الفوز رفع الميناء رصيده إلى النقطة السادسة ليشارك القوة الجوية بالصدارة، فيما تجمد رصيد نفط الوسط عند 3 نقاط بالمركز السابع.

وكان نفط الوسط فاز على أمانة بغداد في الجولة الأولى 1- صفر، وبالنتيجة ذاتها فاز الميناء على نفط الجنوب في الجولة ذاتها.