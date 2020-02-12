وفاة عبدالعزيز المخلد رئيس اتحاد الكرة الكويتي السابق‎

توفي رئيس الاتحاد الكويتي ورئيس نادي القادسية الأسبق عبدالعزيز المخلد، اليوم الأربعاء، حسبما نشرت وسائل إعلام كويتية، وسيوارى جثمانه الثرى غدا الخميس.

وحول حياة الراحل، فكان “لواء متقاعد” قيل عنه “يمتلك صفات المُحاربين في الإخلاص والثقة بالنفس، “إداري ناجح” و “صانع الإنجازات”، كما يُلقّبه بعض الرياضيين السابقين.

“عبدالعزيز خالد المخلد” أحد مؤسسي نادي القادسية الرياضي، بل كان مقر النادي سابقًا في منزله، وقبل ذلك كان لاعبًا في القادسية الكويتي حين كان اسمه نادي “الجزيرة” عام 1953.

ثمّ أمينًا للسر في نادي القادسية بعد إشهاره بشكل رسمي عام 1963، واستمر في منصبه حتى عام 1970.

كما عُيّن المخلد أيضًا أمينًا للسر في الاتحاد الكويتي لكرة القدم عام 1969 ثم مديرًا للمنتخب الكويتي لكرة القدم في الفترة من 1970 وحتى 1976، حين كان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون رئيسًا للاتحاد.

خلال تلك الفترة تسيّد الأزرق الكرة الخليجية من خلال فوزه ببطولة كأس الخليج أربع مرات متتالية.

للمخلد أيضًا آراء جوهرية تشخّص أزمة الرياضة في الكويت، منها ما يتعلق بإصلاح الجمعيات العمومية للأندية والتسجيل العشوائي والتكتلات داخل الأندية.