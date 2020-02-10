كأس الاتحاد الآسيوي.. فوز صعب للعهد حامل اللقب.. والوثبة يفرض التعادل على الفيصلي

انتزع العهد اللبناني، حامل اللقب، فوزا مثيرا على هلال القدس الفلسطيني بنتيجة 2/، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس الاتحاد الآسيوي.

وسجل هدفي العهد طارق العلي في الدقيقة 56، وأحمد زريق في الدقيقة 85، في حين سجل هدف هلال القدس فايق محاميد في الدقيقة 15.

ورفع الفوز رصيد العهد إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، متقدما بنقطة عن الجيش السوري والمنامة البحريني.

وفرض التعادل السلبي نفسه على مباراة الجيش السوري والمنامة البحريني.

وخطف الكويت فوزا صعبا على الأنصار اللبناني، بنتيجة 1/0 في المجموعة الثانية.

وسجل عبدالله البريكي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17 ضمن المجموعة الثانية.

ورفع الفوز رصيد الكويت إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطة عن الفيصلي الأردني والوثبة السوري.

ونجح الوثبة السوري في فرض التعادل على الفيصلي الأردني على ستاد عمان الدولي.

وهذه أول مشاركة للوثبة في البطولة.