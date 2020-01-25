اللاعب الموريتاني الحسن ولد العيد يكشف رفضه عروضا للرحيل عن بلد الوليد الإسباني إلى إسرائيل

قال الحسن ولد العيد، لاعب المنتخب الموريتاني ونادي بلد الوليد الإسباني، إنه رفض عدة عروض من أندية إسرائيلية للعب لها، مؤكدا رفض الفكرة بشكل قاطع.

وأضاف ولد العيد في تصريحات تلفزيونية، أن أندية إسرائيلية قدمت له عروضا منذ ثلاث سنوات، حين كان يلعب لنادي ليفانتي الإسباني، كما قدمت له بعد الانتقال إلى بلد الوليد.

وأكد الحسن الذي يعتبر أول لاعب يسجل هدفا لموريتانيا في كأس الأمم الأفريقية، أن “مال الدنيا لن يقنعه باللعب في إسرائيل حتى لو قرر النادي بيعه“، مشددا على أنه يفضل العودة للدوري الموريتاني والجلوس في المنزل على الانتقال إلى هناك.

وأردف: ”بلد الوليد أخبره أن هناك أندية ترغب في التعاقد معه من ضمنها فالنسيان الفرنسي، وناد إسرائيلي“، مضيفا: ”لكن النادي يستبعد إعارتي للخيار الأخير نظرا لضعف الدوري من الناحية الفنية“.

ونشأ الحسن العيد في نادي ليفانتي الإسباني ويعتبر أول لاعب موريتاني يشارك في دوري الدرجة الأولى الإسباني، قبل أن ينتقل العام الماضي لنادي فريق بلد الوليد.

ولقيت تصريحات الحسن العيد بشأن رفضه اللعب في إسرائيل، إشادة كبيرة في الشارع الرياضي الموريتاني، وفي الصحافة المحلية.