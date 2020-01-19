رسميا.. إيفانكوفيتش مدربا لمنتخب عمان

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الأحد، رسميا، تعيين برانكو إيفانكوفيتش مدربا للمنتخب الأول.

وكتب الاتحاد العماني عبر حسابه في موقع ”تويتر“ أن ”مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم يعتمد تعيين المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدربا للمنتخب الوطني الأول مع جهازه الفني المعاون“.

ولم يكشف الاتحاد العماني عن التفاصيل المالية أو مدة عقد إيفانكوفيتش البالغ من العمر 65 عاما.

ويملك إيفانكوفيتش خبرة جيدة في كرة القدم في منطقة الخليج، إذ سبق أن قاد ناديي الاتفاق والأهلي في السعودية، والوحدة الإماراتي.

ويستهل إيفانكوفيتش مهمته مع منتخب عمان أمام أفغانستان في 31 مارس ضمن المجموعة الخامسة للتصفيات الآسيوية المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.