منتخب الأردن يسقط أمام كوريا الجنوبية ويودع كأس أمم آسيا تحت 23 عاما

تلقى منتخب الأردن خسارة أمام نظيره كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، مساء الأحد، ليودع منافسات بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة المقامة في تايلاند.

وخسر منتخب الأردن، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطولة القارية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وسجل هدفي كوريا الجنوبية شيو كيو سيونغ ولي دونج في الدقيقتين 9 و95، فيما أحرز منتخب الأردن هدفه عن طريق يازين عبدالله في الدقيقة 75.

ويواجه منتخب كوريا الجنوبية نظيره الأسترالي في مباراة دور نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي الآخر، بين السعودية أمام الفائز من الإمارات وأوزبكستان، اليوم الأحد.

ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، أصحاب الثلاثة مراكز الأولى في البطولة، كما هو مطبق في أفريقيا، حيث صعد بالفعل منتخب مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.