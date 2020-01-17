مقابل ضمانات لإغلاق جميع القضايا ضدهم.. استقالة جماعية لأعضاء اتحاد الكرة العراقي

قدم أعضاء اتحاد كرة القدم العراقي، الجمعة، استقالة جماعية من مناصبهم، مقابل إسقاط جميع القضايا المرفوعة ضدهم في المحاكم العراقية على خلفية تزوير أوراق.

وجاء في قرار الاستقالة: ”بحضور برلماني وحكومي، تمت الموافقة على تقديم استقالة جماعية للمكتب التنفيذي لاتحاد الكرة العراقي“.

وورد في القرار، أن ذلك يأتي ”مقابل أن يتم سحب وغلق كل القضايا المرفوعة في المحاكم العراقية، وإغلاق الملف نهائيا والسعي لإخراج أمين سر اتحاد الكرة صباح رضا، ورئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة ستار زوير، من السجن بعفو رئاسي“.

وتضمن قرار الاستقالة الإشارة إلى أنها باتت بعهدة رئيس لجنة الرياضة والشباب في البرلمان العراقي، ووزير الشباب والرياضة، لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“.

وأصدرت محكمة جنايات الرصافة ببغداد، في أيلول/سبتمبر 2019، حكما بالسجن 18 شهرا ضد أمين سر الاتحاد، ورئيس لجنة الاستئناف، على خلفية دعوى قضائية رفعها اللاعب الدولي السابق عدنان درجال، متهما إياهما بتزوير أوراق ترشيحه لانتخابات الاتحاد التي جرت في مايو 2018.