الكويت يهزم العربي ويتوج بطلا لكأس ولي العهد للمرة الثامنة (فيديو)

توج فريق الكويت اليوم الثلاثاء بلقب كأس ولي العهد للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي.

وتغلب الكويت على منافسه العربي في المباراة النهائية بضربات الترجيح بنتيجة 3 -2، بعد التعادل السلبي في شوطي المباراة الأصليين والإضافيين.

قدم الفريقان مباراة قوية طوال شوطيها الأصليين، وتبادل المهاجمون في الجانبين إهدار الفرص ولم ينجح أي لاعب في الوصول لشباك المنافس.

لجأ الفريقان للشوطين الإضافيين، وتواصل مسلسل إهدارالفرص من الجانبين، ليتم اللجوء بعدها لضربات الترجيح التي حسمها الكويت ليتوج باللقب بنتيجة 3- 2.

ويعد القادسية أكثر من توج باللقب في 9 مناسبات، ومن بعده الكويت بـ8 ألقاب ثم العربي بـ7.