الحارس العماني علي الحبسي يعلن رسميا اعتزاله اللعب دوليا

أعلن العماني علي الحبسي، حارس وست بروميتش الإنجليزي، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده.

وقال الحبسي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، يوم السبت: ”بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبنا الوطني؛ داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني“.

وأضاف: ”في هذه اللحظة؛ أرفع خالص شكري وجزيل تقديري، لمقام مولاي جلالة السلطان المعظم حفظه الله، وعظيم امتناني لكل من ساندني طوال مسيرتي الرياضية“.

بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني؛ داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني.

في هذه اللحظة؛ أرفع خالص شكري وجزيل تقديري، لمقام مولاي جلالة السلطان المعظم حفظه الله، وعظيم امتناني لكلِّ مَن ساندني طوال مسيرتي الرياضية.

أخوكم/ علي الحبسي pic.twitter.com/1xx0KYSjS4 — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) January 4, 2020

وانتقل الحبسي مؤخرا إلى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بعد فترة رائعة مع نادي الهلال السعودي.

وتُوج علي الحبسي مع نادي الهلال بلقب الدوري السعودي في موسم 2017-2018، ووصل مع أزرق العاصمة إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2017 ضد نادي أوراوا الياباني.

وبدأت رحلة الحبسي مع الفرق الإنجليزية في 2006 بانضمامه في يناير/كانون الثاني إلى فريق بولتون واندررز، لكن التجربة بدأت بالفعل في سبتمبر/أيلول 2007، حين شارك في فوز فريقه 2-1 على فولهام في كأس الرابطة.

وفي موسم 2007-2008 لعب 15 مباراة مع الفريق؛ إحداها ضد بايرن ميونخ الألماني في كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا)، والتي قدم فيها أداء مذهلا وتصدى لمجموعة كبيرة من الفرص، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 في أليانز أرينا معقل البافاري.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب في ديسمبر/كانون الأول 2008 ضد ويغان أتلتيك مباراته الأولى، لتقرر الإدارة تجديد عقده حتى عام 2013.

وانضم الحبسي إلى ويغان في يوليو/تموز 2010، على سبيل الإعارة لمدة موسم، وحصل في تلك السنة على جائزة أفضل لاعب في الفريق، ليتم تحويل عقد الإعارة إلى شراء نهائي.

ولعب الحبسي لفريق ريدينغ من 2015 إلى 2017، ونجح خلال تلك الفترة في إحراز جائزة أفضل لاعب في الموسم مرتين.

وحقق الحبسي كأس الاتحاد الإنجليزي مع ويغان موسم 2012-2013، بالفوز على مانشستر سيتي في النهائي بهدف دون مقابل، حيث تمكن من التصدي لغارات الفريق السماوي وقاد فريقه للتتويج باللقب.

مشوار دولي حافل

وشارك الحبسي (38 عاما) مع المنتخب العماني في 128 مباراة دولية.

كما أنه خاض مع المنتخب العماني التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وكذلك التصفيات المؤهلة إلى أمم آسيا.

وتوّج مع المنتخب العماني بكأس الخليج 19 في عمان، وحصل على أفضل حارس مرمى في الدورة أربع مرات متتالية.