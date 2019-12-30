ملف ”عراقي أردني“ مشترك لتنظيم كأس آسيا 2027

قال عبد الخالق مسعود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، إن الاتحادين العراقي والأردني سيتقدمان بملف مشترك لطلب استضافة كأس أمم آسيا 2027.

النسخة المقبلة من البطولة القارية من المقرر أن تقام عام 2023 وتستضيفها دولة الصين، بينما استضافت الإمارات نسخة العام الجاري من البطولة، التي أقيمت في يناير الماضي.

وقال مسعود: ”الاتحاد الأردني لكرة القدم، خاطبنا بشكل رسمي، لتقديم ملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2027“.

وأضاف: ”الاتحاد العراقي وافق على تقديم الملف، لكن لم يتم تحديد الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة“، وأوضح أنه حسب الملف، سيتم تقسيم المجموعات بين البلدين.

استضافة كأس آسيا فخر كبير للاتحادين الأردني والعراقي لكرة القدم.. ندرس ونتطلع للعمل والتعاون المشترك مع الاشقاء في العراق لتقديم ملف مشترك يضمن تنظيم واستضافة نسخة 2027 من البطولة القارية — Jordan Football (@JordanFA) December 30, 2019

وأوضح الاتحاد الأردني عبر موقعه الرسمي أن استضافة كأس آسيا هي فخر له ولنظيره العراقي، مشيرا إلى أنهما يدرسان ويتطلعان للعمل والتعاون المشترك، لتقديم الملف المشترك لتنظيم البطولة.

ومن المرجح أن تتنافس أيضا لبنان وإيران والكويت وسلطنة عمان على طلب استضافة البطولة الآسيوية.

يذكر أن قطر هي بطل النسخة الأخيرة من البطولة القارية، إذ تغلبت في النهائي على المنتخب الياباني بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة زايد الرياضية.

لم تشهد كأس آسيا في تاريخها تنظيما مشتركا سوى مرة وحيدة عام 2007، حيث استضافته أربع دول؛ هي إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، وتوجت وقتها العراق بطلا على حساب المنتخب السعودي بالفوز بهدف وحيد.