عُمان تنفصل عن المدرب إرفين كومان بعد خروج مخيب من ”خليجي 24“

استغنى الاتحاد العُماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن خدمات الهولندي إرفين كومان، مدرب المنتخب، عقب خروج مخيب من كأس الخليج.

ودخلت عُمان البطولة الإقليمية بصفتها حاملة اللقب بعد أن فازت بكأس الخليج تحت قيادة المدرب الهولندي الراحل بيم فيربيك مطلع 2018 في الكويت. لكن كومان، الذي تولى المسؤولية خلفًا لمواطنه فيربيك في وقت سابق هذا العام، أخفق في قيادة منتخب عُمان لأدوار خروج المغلوب.

وودع المنتخب العُماني البطولة رغم أنه بدأ الجولة الأخيرة من الدور الأول وهو في صدارة المجموعة الثانية.

???? من اجتماع مجلس إدارة الاتحاد#OFA pic.twitter.com/QI2O6D2MtN — OFA – Official Page (@OmanFA) December 15, 2019

لكن خسارته أمام السعودية 3-1 وفوز البحرين 4-2 على الكويت أنهيا آماله في بلوغ الدور قبل النهائي.

وقال الاتحاد العُماني للعبة في بيان على تويتر: ”بعد أن ناقش مجلس الإدارة توصيات اللجنة الفنية.. وتقييم مشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس الخليج في قطر.. قرر المجلس إعفاء مدرب المنتخب كومان من منصبه اعتبارًا من تاريخه، مع الإبقاء على الجهاز الفني المساعد لحين التعاقد مع جهاز فني أجنبي جديد“.

وتوجت البحرين بطلة لكأس الخليج بعد أن فازت 1-صفر على السعودية في المباراة النهائية.

ويحتل منتخب عُمان حاليًا المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 حيث يتأخر بنقطة واحدة عن قطر بطلة كأس آسيا.

وتولى إرفين – وهو الأخ الأكبر لرونالد كومان مدرب هولندا – المسؤولية في فبراير شباط خلفًا لفيربيك الذي استقال عقب الخروج من دور الستة عشر في كأس آسيا في مطلع العام الحالي.

وسبق لكومان (58 عامًا) تدريب منتخب المجر إضافة لأندية فينوورد وايندهوفن وأوتريخت وفالفيك في بلده هولندا.