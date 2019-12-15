التحقيق مع لاعب عراقي بعد تصريحات عن ”تجارة“ دعوة اللاعبين للمنتخب

ذكرت تقارير صحفية عراقية، اليوم الأحد، أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرر استدعاء سعد الأمير، لاعب المنتخب السابق؛ بعد تأكيده وجود ”تجارة“ باستدعاء اللاعبين للمنتخب الأول.

وقالت شبكة الكرة العراقية، إن استدعاء الأمير يأتي للوقوف على اتهامات من طرفه بوجود ”تجارة“ مقابل الاستدعاء للمنتخب العراقي الأول“.

وأضافت أن التحقيق مع اللاعب السابق سيكون برئاسة فالح موسى رئيس لجنة المنتخبات وعضوية بعض أعضاء الاتحاد“.

وقد يتعرض اللاعب العراقي السابق للحرمان من اللعب مدة عام كامل؛ حال عدم الإدلاء بأي معلومات.

يشار إلى أن منتخب العراق ودع كأس الخليج، قبل أيام من نصف النهائي؛ بعد خسارته أمام البحرين، التي أحرزت اللقب فيما بعد، كما ودع العراق كأس آسيا 2019 من دور الـ16.

ويتصدر منتخب العراق المجموعة الثالثة في المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ويملك 11 نقطة من 5 مباريات، متفوقًا على البحرين وإيران.