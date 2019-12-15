عناوين الصحف الرياضية: ”فضيحة الـVAR“.. و“جوع يوفنتوس وغضب إنتر ميلان“ و“الأسد الأزرق يفترس الترجي“ (صور)

شكل الجدل بشأن حكم الفيديو في مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة، وتأهل الهلال السعودي لنصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب الترجي التونسي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية والعربية، الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بلقاءات، يوم الأحد، في الدوريات الأوروبية، وخصوصا لقاء فالنسيا وريال مدريد والصراع على القمة في الدوري الإيطالي، وتفوق ليفربول في إنجلترا حيث وسع الفارق إلى 10 نقاط.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مباراة فالنسيا وريال مدريد، والذي قد يمنح الفريق الملكي الصدارة بعد تعادل برشلونة، وكتبت: ”لقاء مع جائزة الصدارة“.

كما تحدثت عن تعادل برشلونة أمام ريال سوسيداد 2-2، وكتبت: ”غضب برشلوني ضد تقنية حكم الفيديو“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد أمام أوساسونا، وكتبت: ”ألفارو موراتا يفتح الباب للأبطال“.

سبورت

ركزت الصحيفة على الجدل بشأن تحكيم تقنية الفيديو خلال لقاء برشلونة وريال سوسسيداد، والذي انتهى بالتعادل 2-2، وعنونت: ”فضيحة الـVAR“

كما تحدثت عن لقاء فالنسيا وريال مدريد، وكتبت: ”ريال مدريد يلعب من أجل الصدارة أمام فالنسيا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام ريال سوسيداد 2-2 في لقاء شهد جدلًا حول التحكيم، وكتبت: ”السرقة الكلاسيكية“.

كما اهتمت بلقاء فالنسيا وريال مدريد، وكتبت: ”هجوم أبيض على الصدارة قبل المواجهة في الكامب نو“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد أمام أوساسونا، وكتبت: ”هدفان من موراتا وساؤول يهدمان حائط أوساسونا“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء فالنسيا وريال مدريد المطالب باستغلال تعثر برشلونة والانفراد بالصدارة، وكتبت: ”الصدارة تحت الرصاص“.

كما اهتمت بتعادل برشلونة أمام ريال سوسيداد 2-2، وكتبت: ”تعادل في أنويتا في لقاء شهدت نهايته الكثير من الجدل“.

كما تحدثت عن فوز أتليتكو مدريد أمام أوساسونا وعودته لسكة الانتصارات في الدوري الإسباني.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على قمة سانت إيتيان وباريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، والذي يملك فرصة توسيع الفارق بعد تعادل مطارده أولمبيك مارسيليا.

كما تحدثت عن لقاء أولمبيك ليون أمام رين، وكتبت: ”أولمبيك ليون دائمًا تحت الضغط“.

الصحيفة اهتمت بتعادل أولمبيك مارسيليا أمام ميتز، وكتبت: ”فرملة أولمبيك مارسيليا“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على خسارة نابولي في ملعبه أمام بارما في أول لقاء تحت قيادة مدربه الجديد غاتوزو، وكتبت: ”ضد نابولي“.

كما اهتمت بلقاء فيورنتينا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي المقرر اليوم الأحد، وكتبت: ”إنتر ميلان يختبر كييزا“.

وكتبت عن لقاء يوفنتوس وأودينيزي: ”يوفنتوس يطارد الصدارة برفقة ديبالا أمام أودينيزي“.

كما تحدثت عن الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”ليفربول يبتعد بفارق 10 نقاط“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الصراع بين يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، حيث يلعبان الأحد أمام أودينيزي وفيورنتينا، وكتبت: ”جوع يوفنتوس وغضب إنتر ميلان“.

كما تحدثت عن خسارة نابولي تحت قيادة مدربه الجديد غاتوزو، وكتبت: ”بارما قاتل غاتوزو“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على تأهل نادي الهلال السعودي لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على الترجي التونسي، وكتبت: ”الأسد الأزرق يفترس الترجي“.

كما اهتمت بالدوري السعودي، وكتبت: ”الفيصلي يحبط النمور“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم الإماراتي، وكتبت: ”العمومية تعتمد التشكيل وترفض التمديد إلى نهاية الموسم، راشد بن حميد يترأس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم“.

كما اهتمت بكأس العالم للأندية، وكتبت: ”الترجي يواصل سيناريو الرحيل المبكر، الزعيم الآسيوي يتأهل لمواجهة فلامنغو في المونديال“.

كما اهتمت الصحيفة بالملف الدولي، وكتبت: ”برشلونة يكتفي بالتعادل في إقليم الباسك“ و“السيتي ضيفًا على الإمارات بمعنويات التوهج في عاصمة الضباب“.

الصحف البريطانية

ديلي ميل

ركزت الصحيفة على صدارة ليفربول لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على واتفورد، وعنونت: ”غضب كلوب“، إذ صرَّح: ”تحبون أن ترونا نعاني ولكن كثرة اللقاءات تعتبر جنونًا“.