القادسية ضد الكويت: الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة السوبر الكويتي

تقام مساء اليوم الخميس مواجهة كأس السوبر الكويتي بين الكويت والقادسية في واحد من اللقاءات المميزة في الموسم الكروي بالكويت.

ويتطلع الفريقان لتقديم وجبة كروية دسمة وإرضاء الجماهير في صراع مثير على لقب السوبر.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة السوبر الكويتي بين الكويت والقادسية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”جابر الأحمد“ الدولي في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت الكويت والسعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 2 بصوت المعلق إبراهيم الهشال والكويت الرياضية بصوت المعلق طارق الملا.

الحساب الرسمي لنادي القادسية يبث رسائل بعض لاعبي الفريق الى جماهيرهم قبل مباراة السوبر.#الديربي@QadsiaClub@Q8Archive pic.twitter.com/Cu0twW5u8A — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) December 12, 2019

ماذا يقول التاريخ؟

يتصارع الفريقان على لقب جديد لبطولة السوبر الكويتي، وفاز القادسية به 5 مرات مقابل 4 مرات للكويت.. وذهب آخر تتويج للقادسية العام الماضي.

ولم يخرج لقب كأس السوبر الكويتي من أحضان الفريقين منذ عام 2013 وكان العربي آخر فريق فاز به خارج القادسية والكويت عام 2012.

وبدأت البطولة عام 2008 وفاز بلقبها العربي، ويتكرر صدام القادسية والكويت على لقب السوبر للمرة التاسعة في تاريخ البطولة والسابعة على التوالي.. وفاز القادسية باللقب 3 مرات من أنياب الكويت والعكس صحيح فالكويت فاز باللقب 3 مرات من أنياب القادسية.

القادسية.. والخلطة الإسبانية

يتطلع القادسية للتتويج باللقب مراهنًا على أفكار مدربه الإسباني بابلو فرانكو الذي تولى المهمة باحثًا عن حصد البطولات على حد تعبيره وإسعاد جماهير القادسية.

وقال فرانكو عن مباراة السوبر في المؤتمر الصحفي، إنها مواجهة صعبة وقوية أمام منافس يعرف تمامًا أسلحة القادسية، كما أن فريقه يملك أوراقًا مميزة في كل الخطوط تساعده على حصد اللقب.

ويبدو القادسية كامل العدد مع عودة لاعبه رضا هاني وتعافي بدر المطوع من الإجهاد، ويعتمد بابلو على تشكيلته التي تضم الحارس خالد الرشيدي ورباعي الدفاع: الغاني رشيد سوماليا، والنيجيري جيمس أوكوسا، وعامر معتوق، ومحمد خالد النصار.

ويقود خط الوسط فهد الأنصاري، وبجواره سلطان العنزي، وأحمد الظفيري، وفي الهجوم بدر المطوع، والثنائي البرازيلي لوكاس جاوتشو ورونير دي سوزا.

المركز الاعلامي لفريث الكويت يعرض اهدف الفريق على القادسية في مباريات السوبر#الديربي@Q8Archive@kuwaitclub pic.twitter.com/YNiCLvE5Cm — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) December 12, 2019

الكويت.. وأفكار حسام السيد

يبحث الكويت عن تحقيق اللقب أيضًا، معتمدًا على قدرات مديره الفني السوري حسام السيد الذي شدد قبل اللقاء على أهمية هذه البطولة للعميد ووصفها بمفتاح حصد الألقاب للفريق في الموسم الجديد.

وأضاف: ”القادسية فريق قوي يملك عناصر مميزة في كل الخطوط، وحاولت تجهيز الفريق والدوليين تحديدًا بعد بطولة خليجي 24، وخضنا معسكرًا في دبي ساهم في دعم الإعداد لهذه المباراة“.

ويغيب عن الفريق طلال الفاضل للإصابة.. ويقود تشكيلة الكويت المتوقعة الحارس حميد القلاف، وأمامه رباعي الدفاع السوري عمر الميداني أو فهد الرشيدي وفهد الهاجري وسامي الصانع ومشاري غنام.

ويقود خط الوسط عبد الله البريكي وبجواره شريدة الشريدة وفيصل الحربي والمالي عبدول سيسوكو بينما يقود خط الهجوم يوسف ناصر وبجواره الكولومبي دييجو كالديرون أو يعقوب الطراروة.

وأكد حسام عبد العال لاعب كاظمة الكويتي الأسبق لإرم نيوز أن فريقي القادسية والكويت يسيطران على المشهد في السنوات الأخيرة بدليل أن مباراة السوبر جمعت الفريقين على مدار آخر 6 أعوام.

وأوضح أن الكويت لديه عناصر خبرة مميزة مثل: يوسف ناصر، وفهد الهاجري، بجانب لاعبين تواجدوا من قبل في الدوري المصري، وهما: ميداني وكالديرون، مؤكدًا أن القادسية يملك -أيضًا- لاعبين على مستوى مميز خاصة في الخط الأمامي.

وأثنى عبد العال على خبرات النجم بدر المطوع، مؤكدًا أنه لاعب ممتاز وصاحب موهبة كبيرة ويصنع الفارق بفضل لمساته المميزة.