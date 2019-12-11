تقارير: الهلال السوداني يتوصل لاتفاق مع المدرب المصري حمادة صدقي

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن الهلال السوداني توصل لاتفاق مع المدرب المصري حمادة صدقي ليخلف صلاح آدم الذي أقيل في مطلع الأسبوع.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن صحيفة الهلال الرسمية قولها: ”رئيس الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال حسم أمر المدرب الذي سيقود الفريق بعد اتفاقه رسميًا مع المصري حمادة صدقي“.

وأقيل آدم بعد الخسارة 2-1 خارج الديار أمام الأهلي المصري في ثاني مباريات الهلال بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة.

ويملك الهلال، الذي هزم بلاتينم بطل زيمبابوي في مباراته الأولى، ثلاث نقاط من مباراتين في المجموعة الثانية متساويًا مع الأهلي صاحب الرقم القياسي في دوري الأبطال بثمانية ألقاب.

وكان صدقي (58 عامًا) مساعدًا للمدرب ضمن الطاقم التدريبي لمنتخب مصر عندما فاز بثلاثة ألقاب متتالية في كأس الأمم الأفريقية بين 2006 و2010.

كما سبق لصدقي تدريب عدة أندية في الدوري المصري الممتاز ومنها إنبي والجونة وسموحة ووادي دجلة.