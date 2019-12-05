 ركلات الترجيح تصعد بمنتخب البحرين إلى نهائي كأس الخليج على حساب العراق (فيديو) – إرم نيوز‬‎

ركلات الترجيح تصعد بمنتخب البحرين إلى نهائي كأس الخليج على حساب العراق (فيديو)

ركلات الترجيح تصعد بمنتخب البحرين إلى نهائي كأس الخليج على حساب العراق (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

بلغت البحرين نهائي كأس الخليج لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها 5-4 بركلات الترجيح على العراق في الدور قبل النهائي بعد تعادلهما 2-2 عقب وقت إضافي اليوم الخميس.

وسجل علي مدن الركلة الحاسمة للمنتخب البحريني بعدما أضاع محمد قاسم ماجد، المحاولة الرابعة للعراق في ركلات الترجيح.

وتلتقي البحرين التي لم يسبق لها الوصول إلى النهائي منذ تغيير نظام البطولة الإقليمية لتقام من مجموعتين في 2004، مع قطر صاحبة الضيافة أو السعودية في المباراة النهائية يوم الأحد القادم.

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