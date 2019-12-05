ركلات الترجيح تصعد بمنتخب البحرين إلى نهائي كأس الخليج على حساب العراق (فيديو)

بلغت البحرين نهائي كأس الخليج لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها 5-4 بركلات الترجيح على العراق في الدور قبل النهائي بعد تعادلهما 2-2 عقب وقت إضافي اليوم الخميس.

وسجل علي مدن الركلة الحاسمة للمنتخب البحريني بعدما أضاع محمد قاسم ماجد، المحاولة الرابعة للعراق في ركلات الترجيح.

وتلتقي البحرين التي لم يسبق لها الوصول إلى النهائي منذ تغيير نظام البطولة الإقليمية لتقام من مجموعتين في 2004، مع قطر صاحبة الضيافة أو السعودية في المباراة النهائية يوم الأحد القادم.

فيديو : هدف منتخب #العراق يتقدم 1 – 0 على منتخب #البحرين في الدقيقة 6 عن طريق مهند علي في نصف نهائي #خليجي24 #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/v4GSq8OL9Q — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2019

هدف ⚽️#خليجي24 عبد الله الهزاع يحرز التعادل برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء في #العراق_البحرين العراق 1 البحرين 1#beINGulfCup pic.twitter.com/HBiSD9Xgyw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2019

فيديو : هدف منتخب #العراق يتقدم 2 – 1 على منتخب #البحرين في الدقيقة 18 عن طريق ابراهيم بايش في نصف نهائي #خليجي24 #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/HKCELzyoH6 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2019