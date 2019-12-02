أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا لعام 2019

توج القطري أكرم عفيف، مهاجم السد، بجائزة أفضل لاعب آسيوي للعام الحالي، بينما فازت اليابانية ساكي كوماغاي بجائزة أفضل لاعبة في آسيا لعام 2019، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد القاري في هونغ كونغ، يوم الإثنين.

ولعب عفيف البالغ عمره 22 عامًا والمعار من فياريال إلى السد، دورًا مهمًا في قيادة فريقه إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا، هذا الموسم، وساهم بشكل كبير في فوز منتخب بلاده بلقب كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، مطلع العام الحالي في الإمارات.

وتفوق عفيف على رضا بيرانوند حارس إيران وتومواكي ماكينو مدافع اليابان، ليصبح العربي الوحيد المتوج بجائزة في حفل الاتحاد الآسيوي.

وقدمت كوماغاي البالغة من العمر 29 عامًا، موسمًا مميزًا مع منتخب اليابان ونادي ليون الفرنسي ، وبدأت اللاعبة هذا العام من خلال تقديم عروض قوية مع المنتخب الياباني في بطولة كأس شي بيلفيز، خلال شهر فبراير/شباط.

وفي ناديها خاضت كوماغاي الموسم السادس مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، وساهمت في فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

very happy to be selected as the Asian Player of the Year. This is a great honor for me. thanks to my teammates and brothers the players of my club as well as the coaching staff and all the national team family, would like to tell them we are all “players of the year”. pic.twitter.com/nFa3wXhvQ9 — Akram Afif |اكرم عفيف اليافعي (@akramafif_) December 2, 2019

وحملت اللاعبة شارة قائدة الفريق مع منتخب اليابان، خلال مشاركته في كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا، وساهمت في صعوده إلى دور الستة عشر بعدما حصل على المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

هذا وقد فاز الكوري الجنوبي تشونغ جونغ بجائزة أفضل مدرب في آسيا لعام 2019؛ بعدما قاد منتخب كوريا الجنوبية إلى بلوغ نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2019 في بولندا، قبل أن يخسر أمام أوكرانيا 1-3.

الكوري الجنوبي تشونغ جونغ ينال جائزة أفضل مدرب في آسيا لعام 2019 #AFCAwards2019 pic.twitter.com/BMjztLg1r6 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2019

وقدم المنتخب الكوري عروضًا قوية خلال البطولة، حيث تغلب على الأرجنتين واليابان والسنغال والإكوادور، ليبلغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

وكان المدرب البالغ من العمر 50 عامًا، عمل في تدريبات المنتخبات الوطنية للفئات العمرية في كوريا الجنوبية منذ عام 2009، حيث كان مساعدًا للمدرب كيم يون-تشول خلال تصفيات بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عامًا 2010.

وفي فئة أفضل مدربة توجت اليابانية أساكو تاكاكورا بالجائزة للمرة السابعة، بعد أعوام 2012 و2013 و2014 و2015 و2017 و2018.

وقادت تاكاكورا منتخب اليابان لبلوغ دور الستة عشر خلال نهائيات كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا، كما حقق الفريق نتائج مميزة خلال بطولة شي بيليفز الدولية للسيدات.

فقد تعادلت اليابان مع الولايات المتحدة 2-2 وفازت على البرازيل بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن تخسر أمام إنجلترا بثلاثية نظيفة.

اليابانية اساكو تاكاكورا تفوز بجائزة أفضل مدربة في آسيا لعام 2019 #AFCAwards2019 pic.twitter.com/d8MOZqfqBb — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2019

جوائز الاتحادات

وفاز الاتحاد الياباني بجائزة أفضل اتحاد وطني متطور، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019، الذي أقيم يوم الإثنين في هونغ كونغ.

وهذه المرة الخامسة التي يفوز فيها الاتحاد الياباني بهذه الجائزة، والتي نالها بعد تواصل برامج التطوير التي يقوم بها، والتي انعكست في مواصلة المنتخبات الوطنية تحقيق نتائج مميزة على الصعيد القاري والعالمي.

في المقابل، فاز اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد وطني صاعد، ونال اتحاد غوام لكرة القدم جائزة أفضل اتحاد وطني طامح.

وحققت الاتحادات الثلاثة الفائزة تطورًا كبيرًا في المشاركات القارية هذا العام، وكذلك كان لها دور كبير في تطوير اللعبة من خلال البرامج والمبادرات.

وفي المقابل، نال الاتحاد الصيني جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين للاتحاد المتطور، وكانت جائزة فئة الاتحاد الصاعد للاتحاد السنغافوري، وفئة الاتحاد الطامح لاتحاد بروناي.