أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا لعام 2019

توج القطري أكرم عفيف، مهاجم السد، بجائزة أفضل لاعب آسيوي للعام الحالي، بينما فازت اليابانية ساكي كوماغاي بجائزة أفضل لاعبة في آسيا لعام 2019، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد القاري في هونغ كونغ، يوم الإثنين.

ولعب عفيف البالغ عمره 22 عامًا والمعار من فياريال إلى السد، دورًا مهمًا في قيادة فريقه إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا، هذا الموسم، وساهم بشكل كبير في فوز منتخب بلاده بلقب كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، مطلع العام الحالي في الإمارات.

وتفوق عفيف على رضا بيرانوند حارس إيران وتومواكي ماكينو مدافع اليابان، ليصبح العربي الوحيد المتوج بجائزة في حفل الاتحاد الآسيوي.

وقدمت كوماغاي البالغة من العمر 29 عامًا، موسمًا مميزًا مع منتخب اليابان ونادي ليون الفرنسي ، وبدأت اللاعبة هذا العام من خلال تقديم عروض قوية مع المنتخب الياباني في بطولة كأس شي بيلفيز، خلال شهر فبراير/شباط.

وفي ناديها خاضت كوماغاي الموسم السادس مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، وساهمت في فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

very happy to be selected as the Asian Player of the Year. This is a great honor for me. thanks to my teammates and brothers the players of my club as well as the coaching staff and all the national team family, would like to tell them we are all “players of the year”. pic.twitter.com/nFa3wXhvQ9

— Akram Afif |اكرم عفيف اليافعي (@akramafif_) December 2, 2019